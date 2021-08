Gómez Palacio busca declaratoria del Parque Morelos como zona natural protegida

Para conservar a uno de los pulmones más grandes de Gómez Palacio, se busca que se declare nivel municipal al Parque Morelos como una zona natural protegida. Esperan que sea antes de que concluya el mes de agosto que se esté votando en el pleno del Cabildo.

Hiram López Manzur, titular de Ecología y Medio Ambiente, informó que la misma Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado reconoció que de aprobarse la iniciativa, sería la primera área que un Cabildo la declare como zona protegida.

“Por qué el parque Morelos, no solo sería el parque sino el proyecto es que sean otras áreas porque ya no queremos que desde un escritorio alguien que no es de Gómez Palacio tome decisiones para talar árboles o para desintegrar todo un pulmón de manera errónea, sino que tenemos que conservar y preservar nuestra riqueza que tenemos”, explicó el titular.