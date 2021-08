Cuando José Fors, vocalista de La Cuca, quiso golpear a Tony Dalton

"A qué hora me toca darle un golpe a este fulano, por haberse metido con mi mujer", fue la pregunta que José Fors, vocalista de La Cuca, realizó más durante 2019.

Se la hacía a Sandra Solares, la directora que lo había convencido para protagonizar "Ni tuyo, ni mía", en la que, en tono de comedia, se toca el tema de la infidelidad.

En la cinta, que estrena el próximo día 19, Fors interpreta a un músico callejero que entabla amistad con una ejecutiva (Alejandro Barros) al descubrir que sus respectivas parejas (Prakriti Maduro y Tony Dalton), los engañan.

"Aquí los personajes son mucho más racionales e introspectivos", comenta el músico para explicar que su pregunta, jamás tuvo respuesta por parte de la realizadora.

"Es diferente el cine a los escenarios de teatro o música, pero era un mundo que me interesaba conocer, ser parte de una fue enriquecedor en todos los aspectos, de ver cómo se hace, de estar repitiendo la misma escena una y otra vez, teniendo que mantener los mismos movimientos, pero tratatando de mejorar la emoción", agrega.

Fors siempre estuvo en la mente de Solares, la directora y escritora del guión. Son amigos y su idea en la historia era mezclar el cine y la música, sus grandes pasiones.

"Doy clases de producción y siempre les digo (a los alumnos) que le tiren a las estrellas, entonces pensé en José y por supuesto me dijo que no (risas), pero luego reconsideró", narra divertida.

Mensaje a Del Toro

"Ni tuyo, ni mía" fue también una manera de Fors de decirle a Guillermo del Toro ("El laberinto del fauno" y "La forma del agua"), que se había equivocado con él.

Los dos son amigos y se conocen desde hace al menos 30 años. Eran casi vecinos cuenta Fors. Un día, el director le dijo a José que no servía para el cine, pues le faltaba paciencia.

"Me dijiste que no tendría paciencia y ve, ya la hice (risas). Mientras Memo vivió en Guadalajara, durante muchos años fuimos amigos, casi vecinos, aprendí muchísimo de él y no sólo de cine, es de las personas más inteligentes y prácticas que he conocido, pero aquí si se equivocó", rememora el intérprete de "Cenit".

"Si aguanté, si tuve las cuestiones de paciencia, como era algo nuevo si tenía mis miedos e inseguridades, pero creo que Sandra y todo el equipo me ayudaron a vencer eso, me hicieron sentir más natural", abunda.