Leonardo DiCaprio expresa molestia ante gobierno de AMLO

En la administración de Enrique Peña Nieto, el actor de Titanic firmó un acuerdo con el objetivo de ayudar a 30 vaquitas que quedaban en México, sin embargo, con el paso del tiempo no se cumplió y ahora solo quedan vivas 10.

Bastante molesto, Leonardo se valió de su cuenta de Twitter para expresar su molestia luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no mostrará interés en el tema.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l