Stranger Things revela en nuevo avance el estreno de su temporada 4

Además, ha estrenado un nuevo teaser tráiler de pocos segundos, revelando más detalles sobre los futuros episodios.

Los primeros instantes del clip muestran algunos momentos de las primeras tres temporadas como un breve repaso de la historia creada por Matt y Ross Duffer. Y poco después se puede ver a “Once” (Millie Bobby Brown) siendo capturada por dos sujetos desconocidos, quienes visten trajes grises, pero detrás suyo se asoma un tercer hombre en traje negro.

Asimismo, el metraje muestra a "Steven" (Joe Keery), "Lucas" (Caleb McLaughlin), "Max" (Sadie Sink), "Dustin" (Gaten Matarazzo), "Nancy" (Natalia Dyer" y "Robin" (Maya Hawke) explorando una casa abandonada, en lo que podría ser la búsqueda de una pista para encontrar a "Once".

Otro momento que sorprendió del adelanto fue la aparición de "Hopper" en acción, vistiendo una chamarra para temperaturas bajas, luciendo un nuevo look al estar casi rapado y con poca barba y bigote. Avanza con determinación por un pasillo, mientras sostiene un lanzallamas entre sus manos. Algunos fanáticos creen que este podría ser el momento en el que escapó de la base rusa donde se le vio al final de la temporada anterior.

Para disgusto de los fans de la ficción, el adelanto reveló que su próxima entrega no llegará este año, sino hasta el 2022.

De momento, sus seguidores tendrán que conformarse con estas nuevas imágenes y secuencias de lo que se verá en los siguientes capítulos de Stranger Things, y la esperanza de que a lo largo de 2021 se presente un tráiler más completo que dé más pistas de lo que sucederá.

here's a closer look at the new sneak peek at Stranger Things Season 4. who are you most excited to see back on your screen in 2022? pic.twitter.com/v6ikIKyI4N