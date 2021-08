Reabren paso por desnivel de la calle Urrea de Gómez Palacio

jaambflo

Hoy, 9:10 am

publicado por: ALEJANDRO FLORES

que desmadre hace la lluvia en la laguna y también demuestra la ineptitud de las autoridades, no es posible que no puedan tener un sistema de bombeo en los desniveles paso en Lerdo y ahora en Gómez Palacio, en Torreón puede pasar en la laguna de regulación, lo de la José R. Mijares se pudo evitar, pero lo mas fácil es echarle la culpa a las lluvias atípicas, cuando de atípicas no tienen nada, eso se llama INEPTITUD e INCOMPETENCIA, también nosotros como sociedad debemos no tirar basura y respetar las instalaciones ya que al final de cuentas nosotros somos los perjudicados

