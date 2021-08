Diego Lainez celebra la medalla olímpica con el pie enyesado 

El dolor no fue un impedimento para que Diego Lainez no celebrara junto al resto del equipo el haber logrado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante su intento por rematar a la portería durante el segundo tiempo, el atacante mexicano se lastimó dentro del área luego de un choque con un jugador de la escuadra japonesa.

Lainez, tuvo que ser enyesado de la pierna izquierda tras salir del campo de juego, siendo sustituido por el lagunero, Uriel Antuna.

Sin embargo, la situación de Diego Lainez no fue motivo para que no se uniera a celebrar junto a sus compañeros, quienes lo cargaron en brazos, intentó hacerlo por su propio pie, pero no pudo.

Cabe señalar que esta medalla de bronce en la cuarta que recibe México en estos juegos de Tokio.

