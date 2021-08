Taylor Swift revela tracklist de nueva versión de álbum

La cantante Taylor Swift causó revuelo en redes sociales luego de lanzar la preventa para su álbum regrabado, RED Taylor's Versión, que saldrá a la venta y en plataformas digitales el próximo 19 de noviembre.

Tras semanas de haber hecho el anuncio oficial de la llegada de dicho material en los meses próximos, los fanáticos especularon sobre las canciones que estarían integrando el álbum regrabado, dado que la intérprete de 'Cardigan' adelantó que se trataría de un disco con 30 canciones, a diferencia de la primera versión del año 2012, la cual contó con 16 pistas en su versión sencilla.

Por lo que, tras lanzar la preventa de la nueva versión, también dio a conocer las canciones que conformarán dicho material.

Una de las revelaciones más esperadas fue la canción que la cantante anticipó contaría con una versión de 10 minutos, la cual ahora se sabe, se trata de su canción 'All too well', una de las más aclamadas por los fanáticos.

Por otro lado, se reveló también una colaboración con el intérprete y compositor de country Chris Stapleton, así como también llegará otra colaboración con el cantante Ed Sheeran, con quien ya había colaborado en la versión anterior del disco.

Swift se encuentra en proceso de regrabación de sus álbumes con el fin de recuperar los derechos de su música.

Hasta el momento, ha lanzado la nueva versión de Fearless (su segundo álbum de estudio), siendo 'RED' el próximo en la lista.