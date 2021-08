Pide no satanizar Consulta Popular

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, consideró que aunque la pregunta para la Consulta Popular fue formulada de manera confusa no hay que satanizarla, pues sigue siendo un mecanismo de participación ciudadana útil que se debe mejorar en el futuro. También dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió con su responsabilidad.

"Yo creo que el INE lo que hizo fue cumplir con la responsabilidad que tenía e instaló las casillas que de acuerdo al recurso que se le asignó le fue posible, entonces creo que fue un esfuerzo del INE. En el caso de Durango nadie hizo un llamado a que la gente no participara", dijo el mandatario y añadió que le parece que una consulta debe ser sobre cuestiones mucho más claras para los ciudadanos.

"Es que se dijo lo que no existe en la pregunta. Yo no voy a calificar el tema", dijo Aispuro, apuntando que no es necesario satanizarla, pues sirve de experiencia.

"Yo creo que para ser la primera consulta tampoco hay que satanizar sino al contrario creo que es una experiencia de la cual hay que ver. En las siguientes la gente tiene que saber bien a qué va a una urna, porque en este caso creo que la pregunta que formuló la Suprema Corte fue una pregunta totalmente confusa y eso hizo que la sociedad no supiera necesariamente entonces creo que fue una buena experiencia", dijo el gobernador.