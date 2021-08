Algodoneros barre a Generales y clasifica a la postemporada

- El anhelo se consumó. Los Algodoneros del Unión Laguna derrotaron ayer a los Generales de Durango por partida doble, con pizarras de 4 a 1 y 8 a 3, para lograr avanzar a los playoffs en una velada que quedará grabada en la historia del estadio de beisbol de la Revolución.

El equipo Guinda inició la doble cartelera con la encomienda de ganar los dos juegos ante el equipo duranguense, último lugar del standing de la Zona Norte y lograron su objetivo a base de buen pitcheo y batazos oportunos. Con su doble victoria, el Unión Laguna logró avanzar a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol por primera vez desde la temporada 2016, en la que fueron barridos por los Sultanes de Monterrey.

PRIMER JUEGO

Sólida apertura de Luis Gamez, respaldado por oportuno relevo de Kender Villegas y un rally de 4 carreras en la tercera entrada, llevó a los Algodoneros a imponerse por pizarra de 4 a 1 en el primer duelo de la doble cartelera.

Buen duelo de lanzadores, ofrecieron en el amanecer del juego ambos abridores, Luis Gamez por los de casa y Rogelio Bernal por la visita, colgando argollas en los dos primeros episodios para mantener una tensa calma en el estadio. Gamez retiró en blanco la tercera tanda, ayudado por un doble play logrado por Carlos Rivero, para en el fondo de del episodio, recibir el respaldo de sus compañeros, quienes fabricaron un nutrido rally de 4 carreras.

Inició Francisco Hernández con un doblete corto a banda contraria, avanzó a tercera en wild pitch y anotó la carrera "de la quiniela" con sencillo de Edgar Robles, quien enseguida, avanzó a la segunda tras pasaporte a Nick Torres y aunque Carlos Rivero entregó el tercer out con elevado al derecho, Isaías Tejeda caminó para llenar la casa, escenario que aprovechó Francisco Rivera y al primer lanzamiento, depositó la pelota de hit en el jardín central, batazo bueno para llevar a Robles y Torres a home, además de sacar del juego a Bernal, relevado por Juan Robles, quien fue recibido con imparable de Missael Rivera, que llevó a Tejeda hacia el plato con la cuarta rayita local.

Gamez colgó cuatro argollas antes de sufrir daño durante la quinta tanda, en la que se le llenó la casa tras pasaporte a Moisés Gutiérrez, sencillo de Jesús Loya y otra base a Javier Sánchez, lo que permitió a Alfredo Meza producir la primera rayita de su equipo con un elevado al izquierdo, para propiciar "pisa y corre" de Moi Gutiérrez. Todavía, Gamez golpeó a Tito Polo para volver a llenar la casa y a punto estuvieron de vaciarse las bancas, pero la situación no pasó a mayores y Omar Malavé jaló por el relevo del venezolano Kender Villegas, quien apagó el fuego con ponche a Nico Giarratano y rola de Aneury Tavárez.

Carlos Ramírez colgó el cero en la sexta entrada y Jenrry Mejía hizo lo propio en la séptima para apuntarse el salvamento y poner a los Guindas a una victoria del playoff. Kender Villegas fue el pitcher ganador al retirar dos tercios de entrada sin ningún inconveniente; Rogelio Bernal fue el derrotado al trabajar 2 entradas y un tercio, admitió 3 imparables y 4 carreras, otorgó 4 pasaportes y ponchó a un enemigo.

SEGUNDO JUEGO

Aldo Montes cumplió con una sólida apertura, Francisco Rivera remolcó 3 carreras y Carlos Rivero empujó 2 más, para que los Guindas se llevaran la victoria al son de 8 por 3, con lo que finiquitaron su boleto a la postemporada.

Missael Rivera comenzó a alimentar la ilusión de los laguneros por tener playoffs, al conectar poderoso batazo por el jardín derecho, castigando un envío de Luis Payán, para depositar la pelota detrás de la barda y echar a andar la pizarra. Agregaron los dueños de casa una carrera más durante la tercera tanda, en la que "Paco" Rivera pegó sencillo al izquierdo para hacer anotar a Edgar Robles y darle mayor respaldo a Aldo Montes, quien lanzó 5 entradas en blanco para reclamar la victoria.

Rally de 3 carreras allanó el camino para los Algodoneros durante el quinto episodio, en el que Carlos Rivero atizó un doblete por el izquierdo para hacer anotar a Robles y Torres, el propio Rivero anotaría en bola ocupada, a batazo de Alejandro Flores. La respuesta de los Generales llegó en la apertura del sexto rollo ante el dominicano Carlos Ramírez, quien retiró con facilidad a sus dos primeros enemigos, pero enseguida, Santiago González pegó sencillo, Carlos Muñoz le siguió con doblete y ambos anotaron tras hit de Moisés Gutiérrez.

Pero los Guindas pagaron con la misma moneda en la parte baja del episodio, anotando 3 carreras ante Tiago da Silva, todo el daño con 2 outs, Isaías produjo una con sencillo y Francisco Rivera remolcó otro par con doblete por el central. Jenrry Mejía retiró la séptima entrada y aunque permitió una carrera, ponchó a Tito Polo para el último out, con lo que los Algodoneros pusieron fin a una espera de cinco años por playoffs. Los jugadores se reunieron en el montículo para realizar una oración en agradecimiento por la temporada e inmediatamente después, dieron rienda suelta a la euforia, festejando el ansiado boleto a la postemporada tras lograr su primera barrida en casa, durante la actual campaña.

Playoffs

Zona Norte Guadalajara Vs. Laguna Tijuana Vs. Rieleros Saltillo Vs. Monclova Zona Sur México Vs. Puebla Tabasco Vs. Tigres Yucatán Vs. Veracruz

Zona JG JP JV

Norte

Guadalajara* 45 17 -

Tijuana* 40 24 6

Saltillo* 36 30 11

Monclova* 35 31 12

Rieleros* 30 31 14.5

Laguna* 31 33 15

Monterrey 30 33 15.5

Dos Laredos 30 36 17

Durango 20 45 26.5

* Calificados a Playoffs