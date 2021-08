Majo Aguilar triunfa con canción de la mano de lagunero

La cantante Majo Aguilar sigue los pasos de su familia (Pepe, Ángela, don Antonio, doña Flor Silvestre, Leonardo o Antonio Junior), ya que en poco tiempo ha logrado colocar sus canciones de manera positiva en las plataformas.

Hasta ahora, la hija de Antonio Aguilar Junior ha dado a conocer los temas No voy a llorar, En toda la chapa y Me vale, este último lo escribió junto al cantautor lagunero Bruno Danzza, responsable también de éxitos como Mírame (Jenni Rivera) o Lo que tenías conmigo (María José).

Majo charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su debut en los escenarios y de cómo se sintió al laborar al lado del oriundo de la Comarca.

"Bruno es de Torreón. Trabajé con él en la canción Me vale, la compusimos. Es una rola que habla de cuando uno sale de una relación, te sientes ya bien y luego esa persona quiere volver, pero no así bien, sino con dramas; entonces es cuando uno dice 'me vale', de forma sincera y no por despecho".

La joven presumió que el video de Me vale está por llegar al millón de visualizaciones en YouTube.

"El clip lo hice en Zacatecas, en la hacienda de mis abuelos. Porté ropa de diseñadores mexicanos, algo que me encanta", relató.

Bastante contenta, la artista dio a conocer que las citadas melodías forman parte de un disco que planea entregar.

"He estado muy al pendiente de la selección de temas porque quiero que la gente se identifique con ellos. Hay 'tracks' de amor, de desamor, de enojo, de felicidad. No hay duetos, sin embargo, igual en un futuro trabaje con alguien de mi familia".

La chica compartió cuáles fueron los mejores consejos que le dieron sus abuelos, don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre.

"Que haga las cosas con mucho amor y con mucha devoción. Ahora, mi papá está muy pendiente al de mí; es mi maestro y cuando tengo alguna duda siempre lo contacto; me gusta que esté al pendiente de mí".

Majo externó que sabe muy bien que en la Comarca Lagunera quieren a la familia Aguilar, es por eso que desea venir pronto.

"Estaría padrísimo ir a la Comarca para cantarles mis temas. Estaría genial que en un futuro me pueda integrar al Jaripeo sin Fronteras", relató.