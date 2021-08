Trabajador denuncia jubilación 'irregular' del Simas Torreón

Trabajador del Simas Torreón afirma que fue notificado de forma “irregular” sobre su jubilación del organismo, trámite que no fue solicitado por él y que atenta contra su contrato sindical y la Ley Federal del Trabajo.

Se trata de César Alejandro Aguilar Fernández, quien hasta julio de este año se desempeñaba como lector de medidores en el área operativa del Simas Torreón, a finales de mes fue requerido por el área de recursos humanos para firmar su jubilación y que se le otorgara el finiquito correspondiente, esto pese a que en abril de este mismo año había solicitado por escrito permanecer en su puesto de trabajo y según lo dispuesto en su contrato colectivo ante la Unión Sindical de Empleados de la Laguna (UNE).

Durante hoy jueves en la mañana Aguilar Fernández realizó una rueda de prensa en un domicilio de Torreón, ante las cámaras mostró documentos en los que comprueba haber solicitado al Simas Torreón seguir en su puesto, además de contradicciones del propio sindicato de la UNE para removerlo mediante una jubilación irregular.

“Me informan que yo ya estaba jubilado, yo les dije en el departamento jurídico del Simas que nunca solicité mi jubilación, ahí lo dice en mi cláusula sindical, no se puede hacer ese movimiento, pero todo se da de una forma en la que esto avanza sin que el Simas se meta más allá, no sabemos si por comodidad o porque ellos tienen algo que ver… Hay mucha venta de plazas, mucho tráfico de influencias, hago esto para que el alcalde vea los problemas que hay, que me ayude a que se aclare la situación”, reclamó el extrabajador, quien señala directamente al líder actual de la UNE, Jorge Raúl Rodríguez Villa, como primer responsable de su salida del organismo.