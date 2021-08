Escritor que redactó biografía de Steve Jobs hará una de Elon Musk

Fue el propio Musk quien, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que se está trabajando en su nueva biografía. "Si sientes curiosidad por Tesla, SpaceX y mis cosas en general, Walter Isaacson está escribiendo una biografía", tuiteó.

Al parecer la noticia tiene emocionados a sus seguidores pues el tweet logró acumular más de 40 mil "Me gusta" en solo una hora. Al momento de escribir esta nota ya cuenta con más de 115 mil “corazones” y casi 7 mil comentarios.

Fox Business ya había informado anteriormente que Isaacson había estado en conversaciones con Musk sobre una posible biografía, pero hasta ahora no se había confirmado si efectivamente trabajarían juntos.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography