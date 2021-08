‘Cobra Kai’ revela primer avance de su cuarta temporada

El final de la tercera entrega de la producción terminó con altos niveles de tensión. “Daniel LaRusso” y “Johnny Lawrence” unirán fuerzas para intentar vencer a Cobra Kai, de quien está al mando el malvado “John Kreese”.

"Pónganse su gi, aten su cinturón. El karate llega al escenario más grande del mundo, donde nacen las leyendas. Bienvenidos al Torneo de Karate All Valley. El alma del Valle está en riesgo.", dice el narrador en el adelanto de 43 segundos.

It’s not just a tournament. It’s the battle for the soul of the Valley.

Cobra Kai Season 4, coming this December to Netflix. pic.twitter.com/4O242IP96t