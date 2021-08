Fallece Richard Trumka, líder sindical estadounidense

Richard Trumka, el poderoso presidente de la central sindical estadounidense AFL-CIO, ha fallecido a los 72 años, dijeron líderes demócratas el jueves.

La noticia de su muerte fue anunciada por el presidente Joe Biden y el líder de la mayoría senatorial Chuck Schumer. Trumka había sido presidente de la AFL-CIO (siglas de American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) desde el 2009, tras ser el tesorero de la organización por 14 años.

“Los trabajadores de Estados Unidos han perdido a un luchador fiero en un momento en el que lo necesitamos más”, dijo Schumer en el Senado.

Biden llamó a Trumka “un buen amigo” que fue “más que líder de la AFL-CIO”. El presidente se disculpó por llegar tarde a una reunión con líderes de derechos cívicos de las comunidades asiática, hawaiana y de las islas del Pacífico, diciendo que acababa de enterarse de la muerte de Trumka.

No había más detalles disponibles sobre la muerte de Trumka. La AFL-CIO no respondió de inmediato a mensajes en busca de comentario.

Los panegíricos abundaron por los demócratas en el Congreso.

“Richard Trumka dedicó su vida al movimiento sindical y el derecho a organizar gremios”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una declaración. “El liderazgo de Richard trascendió un solo movimiento, pues él peleó con principios y persistencia para defender la dignidad de todas las personas”.

El senador Joe Manchin dijo que estaba “desconsolado” al enterarse de la muerte de su amigo.

“La historia de Rich es la historia estadounidense: era el hijo y nieto de inmigrantes italianos y polacos y comenzó como minero de carbón. Nunca olvidó de dónde vino. Dedicó su carrera a pelear por los hombres y las mujeres trabajadores”, dijo Manchin en una declaración.

Trumka fue electo en 1982, a los 33 años, como presidente del gremio Trabajadores Mineros Unidos, una posición desde que la que dirigió una exitosa huelga contra la Pittston Coal Company, que trataba de evitarse pagos a un fondo de salud y pensiones de la industria.

Como presidente de la AFL-CIO, introdujo un estilo de liderazgo más activo y prometió revivir la membresía en los sindicatos y atraer a los nuevos trabajadores.