Majo Aguilar colabora con lagunero en sencillo, Me vale

La cantante, Majo Aguilar, sigue los pasos de su familia (Pepe, Ángela, Don Antonio, Flor Silvestre, Leonardo o Antonio Junior) ya que en poco tiempo ha logrado colocar sus canciones de manera positivas en las plataformas.

Hasta ahora, la hija de Antonio Aguilar Junior ha dado a conocer los temas No Voy a llorar, En toda la chapa y Me vale, éste último lo escribió junto al cantautor lagunero Bruno Danzza, responsable también de éxitos como Mírame (Jenni Rivera) o Lo que tenías conmigo (María José).

Majo charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su debut en los escenarios y de cómo se sintió al laborar al lado del oriundo de la Comarca.

“Bruno es de Torreón. Trabajé con él en la canción Me vale, la compusimos. Es una rola que habla de cuando uno sale de una relación, te sientes ya bien y luego esa persona quiere volver, pero no así bien, sino con dramas; entonces es cuando uno dice ‘me vale, de forma sincero y no por despecho”.