No son transcendentes en mi vida: Myriam tras dichos sobre excompañeros en 'La Academia'

La cantante Myriam Montemayor comenta que, a pesar de lo malo que dejó la pandemia en el mundo, ella pudo aprovechar el tiempo para disfrutar de su maternidad al lado de su bebé Sofía, ya que siempre ha sido una mujer que trabaja mucho.

"Yo estaba saliendo de una cuarentena por mi embarazo y entré a esta cuarentena por la pandemia y pues tuve más tiempo para estar con ella, porque estaba por arrancar unos conciertos", cuenta.

La intérprete explica que aunque fue un reto buscar ese balance entre su lado familiar y profesional, ahora puede gozar de su familia, de las tareas del hogar y de tomar clases en línea con su hijo mayor, Frank.

"Con ambos embarazos he trabajado hasta el último momento, con Sofía estuve trabajando hasta los ocho meses, con mi hijo Frank empecé a hacer teatro musical a los siete meses y medio y de alguna forma tomé este tiempo para disfrutar de mi familia.

"Sofía ya tiene ahora un año y medio, Frank empezó con la escuela virtual, que ha sido una gran odisea, todo un reto para los niños y para nosotros los papás; hice streamings y a la par pude hacer las labores de esposa y de mamá, he encontrado un equilibrio de mi vida personal con la profesional", comparte.

Parte de este nuevo equilibrio es no prestar atención a todo lo negativo que se dice de su relación con sus excompañeros de "La academia" (de quienes ella misma escribió en marzo en sus redes sociales, recibió machismo y misoginia durante el reencuentro de 2017) pues señala, lo que menos quiere es mortificarse.

"Yo no le presto atención, simplemente tomo las cosas de quien vienen y como vienen y pues realmente no son transcendentes en mi vida, trato de no poner atención a todo eso", enfatiza.

Myriam considera que las redes sociales muchas veces potencializan todo, por lo que algo insignificante se convierte en un asunto mucho más grande.

"Son una herramienta que tiene dos filos, hay que saberlas usar, si alguien no le da un buen uso eso se potencializa. Yo trato de usarlas a mi favor, de tener una comunicación muy cercana con mi público, siempre he tenido mucho acercamiento con mis seguidores", ahonda.

Indica que le gusta levantar la voz en pro del movimiento feminista, aunque le gusta hacerlo a través de su música.

"Mi bandera siempre han sido mis canciones, me gusta que las mujeres tomen mis canciones como estandarte, siempre he buscado que mis letras vayan en pro de la mujer, y claro, cada vez que veo que tengo que alzar la voz, lo hago", asegura.

La cantante promociona su sencillo "Prometiste volver" en plataformas digitales y dará concierto presencial en La Maraka el próximo 14 de agosto.

"Fueron muchos meses muy difíciles en todos los sentidos, para el medio artístico ni se diga, como nosotros nos dedicamos a los masivos, fuimos los primeros en parar y creo seremos los últimos en incorporarnos poco a poco a nuestras actividades, hay que tomar estas experiencias con mucho aprendizaje, tratando de salir adelante", dice.