Lerdo registra afectaciones por las lluvias en todos los sectores tanto en zona urbana y rural

vergas

Hoy, 12:16 pm

publicado por: Ernesto Galindo

1.- Contra la naturaleza nadie puede 2.- La mismo gente es marrana y tira basura a disestra y siniestra en la calle y por eso se tapan las alcantarillas 3.- Mucha gente construye sus casas en los causes naturales de las lluvias asi que si lo hacen que no se quejen 4.- La gente sirve nomas para quejarse y, 5.- Porque en la mayoria de las areas no nos indundamos y el agua en friega se va por la alcantarilla, facil porque la gente de esos lugares si cuida... Si la gente no hace su parte que no se queje.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0