'Sammy' Pérez soñaba con tener su casa y casarse

Sammy Pérez murió el 30 de julio pasado por un paro cardiovascular. El comediante llevaba varios días hospitalizado luchando contra el COVID-19, una enfermedad que le quitó varios sueños y proyectos, como los de, a sus poco más de 60 años, tener una casa propia y contraer matrimonio.

"Fíjate que quedaron proyectos, uno era poder tener su casa, estábamos trabajando para poderlo lograr, tenía la ilusión de casarse, hubo proyectos que quedaron a la deriva, te puedo decir que en este mes estábamos platicando con la banda Elefante para hacer la pedida de mano a su expareja", dijo Erick de Paz.

Erick comenzó a trabajar oficialmente con Sammy desde abril pasado, y dice, se enfocaron en promover sus redes sociales y su canal de YouTube. De hecho, quedaron varios programas grabados que dice, saldrán próximamente.

"Definitivamente hemos hablado con los sobrinos y la familia para ver qué va a pasar con ese contenido, la familia está de acuerdo porque es el último programa que Sammy grabó, sería su recuerdo. Próximamente estaremos dando información sobre cuándo va a salir".

Entre las grabaciones que quedaron pendientes se encuentran preguntas y respuestas sobre temas amorosos.

Prefiere no opinar de Zuleika Garza, novia de Sammy

En mayo de 2021, Sammy dio una entrevista para Sergio Mejorado, en la que incluso apareció ella, Zuleika Garza. En dicha entrevista, ella habló sobre cómo se enamoraron.

"Nos conocimos hace 8 meses por una amiga en común (...). Es una persona muy noble, un gran ser humano, pues, es un caballero, me hace mucho reír", comentó ella.

En su página de Instagram, Sammy también había anunciado su boda en Guatemala.

Cuando Erick de Paz habló con este medio la primera vez, dijo que la pareja de Sammy estaba en cuarentena por Covid, pero con su muerte se difundió en redes sociales el presunto abandono de Zuleika a su pareja. Al respecto, Erick comentó.

"Mira, la verdad es que Sammy era una persona que sí se enamoró mucho, te soy sincero, se enamoró. Hablamos mucho con él, él estaba consciente de dar ese paso con ella (casarse), a la larga lo que está pasando es un tema que no me gustaría tocar, no me corresponde. Conforme pasen los días se irá esclareciendo", comentó.