Durango reporta 308 casos positivos y 9 muertes por COVID-19

La Secretaría de Salud en Durango reportó este jueves 308 casos positivos a COVID-19, así como 9 muertes por contagio, con lo que se establece un nuevo récord de personas contagiadas en lo que va de este 2021. En las últimas semanas se han diagnosticado a niños de entre los 5 a 10 años de edad.

En su reporte diario, el secretario Sergio González Romero informó que en cuanto a casos activos en la entidad son 1,881, de los cuales el 71 por ciento se encuentran en la capital con 1,353 casos, y solo 152 se localizan en Gómez Palacio. La cifra de personas hospitalizadas se mantiene en 173, de las cuales 58 se encuentran graves.

González Romero informó que en las últimas semanas, se ha diagnosticado con COVID-19 a cinco pacientes de entre 5 a 10 años de edad en la capital, de los cuales ninguno requirió ser hospitalizado.

Asimismo, comentó que a lo largo de la pandemia, se ha detectado a un total de 300 pacientes entre los 0 a los 10 años de edad, y al momento ningún fallecimiento por contagio en este rango de edad.

El secretario dijo que la mayor incidencia en menores se registra entre los 11 a los 20 años de edad, registrándose un total de 1,700 casos a lo largo de la pandemia.

Explicó que ahora en esta nueva ola de contagios, se debe a la mutación que ha sufrido el virus SARS-CoV-2 que ahora es más contagioso, y que en los menores no solo ataca al aparato respiratorio sino que en ellos es multisistémico, “es un síndrome de inflamación multisistémica”, explicó.

“Por eso nuestra insistencia a que no lleven a niños a fiestas ni aglomeraciones, si no hay necesidad de sacarlos no hacerlo”, dijo el titular de Salud en la entidad.