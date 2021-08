Presidente de Blizzard deja la compañía tras acusaciones de acoso sexual

Poco a poco se avanza en la igualdad y el respeto al trabajo y la seguridad de las mujeres. Sin embargo, en diversas industrias se siguen denunciando casos de acoso. El de tecnología no ha sido la excepción. Empresas de rubros como videojuegos han estado envueltas en polémicas por el trato a las empleadas. Es el caso de Blizzard quien enfrenta una demanda en Estados Unidos y cuyo presidente tomó la decisión de renunciar.

Tras enfrentará una demanda en el estado de California, Estados Unidos, por discriminación y acoso sexual. El presidente del estudio J. Allen Brack, quien es señalado en la acusación, decidió dimitir de su papel. Así, la vicepresidenta de desarrollo ejecutivo Jen Oneal y el gerente general Mike Ybarra tomará su lugar como co-líderes.

Hay que señalar que, como menciona el medio Bloomberg, Brack había dicho previamente en un correo electrónico enviado a los empleados de la compañía que estaba en contra del acoso. Sin embargo, California acusó a Brack de no tomar "medidas correctivas efectivas" para frenar el acoso sexual en la compañía. Incluso el ejecutivo, supuestamente, mantuvo múltiples conversaciones con el empleado Alex Afrasiabi sobre su consumo de alcohol y acoso a las mujeres, pero no ofreció mucho más que asesoramiento en un intento de corregir el comportamiento.

Aun así, la compañía no explicó formalmente la salida del ejecutivo, pero indicó un deseo de cambiar la cultura, en ese sentido afirmó que Oneal e Ybarra se esforzarían por hacer de Blizzard el "lugar de trabajo más acogedor posible" y que se enfocarán en "reconstruir la confianza".

Lo que está claro es que Blizzard enfrentó mucha presión para cambiar de liderazgo. Trabajadores, medios y público en general están protestando en contra de la manera en que la empresa se ha comportado. Así que la salida de Brack no es sorprendente. Además se informó que el principal ejecutivo de recursos humanos de Activision Blizzard, Jesse Meschuk, también dejó la compañía esta semana.

Contexto para entender la situación

En caso de que no lo sepas el Departamento de Vivienda y Empleo Justo (DFEH, en inglés) de California, presentó una demanda civil en la cual alega que el fabricante de "Call of Duty" y "World of Warcraft" violó las leyes estatales al permitir una "cultura de machismo generalizada en el lugar de trabajo".

En la demanda se afirma por ejemplo que "la empresa pagó a las mujeres menos que a los hombres a pesar de que ellas realizaban un trabajo básicamente similar; asignó a las mujeres a trabajos de menor nivel y las promovió a un ritmo más lento que a los hombres". También se acusa que las mujeres "fueron sometidas a constante acoso sexual, incluyendo manoseos, comentarios e insinuaciones" y que los ejecutivos sabían de esto pero no hicieron nada. En cambio, tomaron represalias contra aquellas que denunciaron la situación, según un comunicado de la agencia estatal.

La DFEH busca compensaciones para las empleadas mujeres afectadas por el acoso, así como otras penalidades que buscan remediar el problema.

No obstante Activision Blizzard rechazó las acusaciones y dijo que la demanda "incluye descripciones distorsionadas y en muchos casos falsas sobre el pasado de Blizzard".

En un comunicado la empresa declaró: "No hay lugar en nuestra compañía o industria, ni en ninguna industria, para una conducta sexual inapropiada ni el acoso de ningún tipo. Tomamos cada acusación seriamente e investigamos todas las denuncias. En los casos relacionados con mala conducta, se han tomado medidas para abordar la cuestión". Pero la empresa también dijo que las acusantes se habían apresurado a entablar “una demanda inexacta y esto se demostrará en tribunales".

Los empleados calificaron la respuesta "aborrecible e insultante" y pidieron a los ejecutivos "reconocer la seriedad de las acusaciones y demostrar compasión por las víctimas". Posteriormente realizaron una huelga para protestar en contra las acciones de la empresa y exigirle que mejore las condiciones laborales de las mujeres.