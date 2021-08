Recuerdan encuentro de Lady Di y Michael Jackson

Las redes sociales son una fuente inagotable de recuerdos, y esta vez fue TikTok la que recordó a sus usuarios el primer encuentro de la princesa Diana y Michael Jackson.

En la publicación que se viralizó rápidamente, se muestra un fragmento de la entrevista que el intérprete de Beat it ofreció para ABC poco después del fallecimiento de la princesa, donde habla sobre su primer encuentro en un concierto en London.

En dicha entrevista, Michael relata que, por respeto a ella, eliminó del tracklist de esa noche la canción Dirty Diana, donde hace referencia a las 'groupies'; sin embargo, cuando Lady Di se acercó a saludarlo y le preguntó si tocaría la canción en el escenario, le pidió que por favor lo hiciera.

"Ella fue muy amable, muy encantadora, muy dulce..."

"La quité del show en honor a su alteza real, ella me tomó y me dijo '¿Vas a cantar Disty Diana? y le dije 'No, la quité del show por tí', y ella dijo 'No, quiero que la cantes, haz la canción, es mi canción favorita'".

Luego de ello, relata que el siguiente en acercarse fue el príncipe Carlos, quien a el preguntar de qué hablaban, Diana se limitó a decir "nada".