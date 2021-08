'Escuadrón Suicida' y su toque mexicano

Desde que era un niño, Joaquín Cosío se volvió fan de Batman, Superman, Flash o la Mujer Maravilla, sin saber que al volverse adulto se adentraría en el Universo de DC Comics con un personaje creado especialmente para él.

El famoso "Cochiloco" no cabe de felicidad porque hoy llega a todas las salas la cinta The Suicide Squad, donde encarna al general "Mateo Suárez", uno de los villanos de la historia; el director del filme, James Gunn, escribió este personaje especialmente para Cosío tras ver su trabajo como "don Neto" en la serie Narcos.

"De pronto te das cuenta de que la mayoría de los superhéroes pertenecen a DC, son montones. Yo crecí con Flash, Batman, Superman, Linterna Verde, Mujer Maravilla. Son los principales héroes que conocemos y el ser parte de este universo ahora me motiva bastante", dijo el artista en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Desde su hogar, Cosío comentó que se siente halagado de que James Gunn (quien dirigió las cintas de Guardianes de la Galaxia en el pasado) haya ideado a "Suárez" con tal de incluirlo en el largometraje.

"Es algo que James ha dicho y eso me impresionó, me dio mucho gusto. Él me vio en la serie Narcos, conocía a uno de los productores y me buscó por medio de él, me dijo que me quería tener en la película", contó.

Pero ¿quién es "Mateo Suárez"? El propio Joaquín lo reveló en esta charla, en la que de paso recordó que extraña comer "una rica carne asada y unas gorditas en Torreón".

"Es un personaje que hemos visto a lo largo de la historia latinoamericana. La película ocurre en el Cono Sur, en un sitio ficticio llamado Corte Maltés y obviamente estos militares ambiciosos de poder y de gobernar han existido en nuestra historia, son referentes, y en ese sentido Gunn ideó el personaje y lo volvió el verdadero villano de la trama, porque aunque todos son antihéroes, "Mateo" es el que quiere eliminar a todo el Escuadrón Suicida".

The Suicide Squad ha recibido excelentes comentarios por parte de la crítica especializada. Tan es así que cuenta con una calificación de 97 sobre 100, basada en 116 dichos, en el sitio Rotten Tomatoes. Joaquín dijo al respecto que no tenía ni la menor duda de que este proyecto sería un "boom".

"De alguna manera sabíamos que le iría muy bien a esta película. Hacerla fue un deleite, pero que la gente la esté recibiendo tan bien es digno de celebrarse. En taquilla, de igual manera comienza a irle muy bien y, bueno, James es un experto en contar historias fantásticas, su trabajo es garantía".

Joaquín externó que jamás había laborado en una producción hollywoodense de tal magnitud, la cual se filmó en un estudio, pero también en sitios paradisiacos de Panamá.

"Se hizo mucha pantalla verde y laboramos con pantallas gigantes, pero a James le encanta laborar en locaciones con efectos reales. Estuvimos en la costa, en el océano. En los estudios se realizó un trabajo impresionante; ya lo verán".

Contento, Joaquín compartió que en el desarrollo de la cinta hay una escena muy intensa entre "Harley Quinn" (Margot Robbie) y su papel de "Mateo".

"'Suárez' quiere acabar con el Escuadrón Suicida y de pronto atrapa a 'Harley', hay unas escenas muy buenas como unos interrogatorio, pero no les cuento más para que disfruten bien la película".

El actor recordó que anteriormente había laborado con Marvel, pero solo fue una pequeña participación dentro de la cinta animada de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

"En Marvel hice algo pequeño. Trabajé en una escena final, aparezco como un enemigo del arácnido. Viene una nueva película y creo volveré a prestar mi voz".

Por otro lado, Cosío celebró que actores mexicanos como Eiza González, Ana de la Reguera, Tenoch Huerta y él estén encarnando personajes principales en producciones de la Meca de la Cine, ya que antes solo conseguían pequeños papeles.

"El talento se abre camino donde sea. El público hispano es un gran consumidor, ocupa un índice muy alto del auditorio que consume películas, entonces obviamente hay que producir productos para que el hispano lo consuma y es por eso que cada vez hay más productos que involucran la cultura latina".

Además de El Escuadrón Suicida, Joaquín contó que vienen más proyectos tanto de cine como de plataformas.

"He hecho unas series norteamericanas, realicé otra temporada de Narcos. Vienen varias cosas padres, como la secuela de Matando cabos, solo que la pandemia movió todos los calendarios y las agendas", resaltó.