Inversión, la 'pata coja' de la economía mexicana: analista

Rodrigo Pacheco, analista económico, advirtió que la "pata coja" de la economía mexicana es que no se ha logrado detonar la inversión, así como generar incentivos para la formalidad.

El periodista de negocios estuvo ayer en Torreón para ofrecer una conferencia a empresarios a invitación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en relación con el panorama monetario en un año relativamente complicado a causa del COVID-19 y, sobre todo, lo que transforma en términos de la economía y las empresas.

"La pata coja que tiene la economía mexicana es que no se ha logrado detonar la inversión, y dos, generar incentivos para la formalidad, porque hoy por hoy, en una microempresa formal contra una microempresa informal, la formal no está pudiendo competir, eso no ayuda, no solo desde el punto de vista de cierta justicia social, para alguien que haya apostado estar en la formalidad, sino que la empresa informal no va a tener acceso a financiamiento, no va a poder captar talento y tendrá baja productividad", explicó.

Indicó que, pese a que México actualmente vive un "buen momento" gracias a Estados Unidos, este tipo de cuestiones derivan en que no detone la economía como debería, por lo que en este sentido deberían ir las líneas de la reforma fiscal, en cuanto a generar inversión e incentivos para formalizar poco a poco los negocios.

Tras la confirmación de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda, Pacheco consideró que hay algunos retos inmediatos a los que se deberá enfrentar, entre los cuales destacó Petróleos Mexicanos (Pemex), en términos de la enorme deuda que tiene y el respaldo que va a requerir del Gobierno federal; además de cómo cuadrar los números en programas sociales y obras ambiciosas, en un contexto donde México aún está saliendo de la crisis, de manera robusta, pero no es un asunto menor.

"Sobre todo, que pueda ser escuchado por el presidente, porque lo que hemos visto con otros secretarios de Hacienda; es que a veces la ortodoxia económica tendría que ir por un lado, pero el presidente tiene otras ideas y eso no ayuda a la gestión, ese va a ser un reto: hacerse un lugar en el Gobierno y ser una voz realmente escuchada", comentó.

En su comparecencia, Ramírez de la O mencionó que no habría nuevos impuestos ni incremento de los que ya existen. Al respecto, Pacheco recordó que ha habido intenciones del IMEF y otros organismos para plantear una reforma fiscal, pero esto no pareciera ser del interés del secretario, por instrucción del presidente.

"La lógica sería hacer que la economía, digamos, la base gravable o la base de contribuyentes, se ampliase, y generar incentivos para la formalidad, que eso no está ocurriendo, no ha formado parte de la discusión", expresó.