'Mi única familia es Vanessa' dice Adame

El actor Alfredo Adame sabe como mantenerse en el 'ojo del huracán'. Ya sea por hacer públicos sus problemas familiares, por formar parte de la política o porque desea compartir su 'opinión' sobre otras personalidades, lo cierto es que la polémica que lo rodea ya no es sorpresa.

Sin embargo, Alfredo Adame sorprendió tras asegurar en entrevista que si hay algo que le ha hecho bien en su vida, es la relación que mantiene con su hija, Vanessa Adame, y sus nietos.

Luego de haberse mantenido distanciados por un tiempo, el actor y su hija comenzaron a sanar la relación, lo que dio paso a que, según sus palabras, Vanessa sea la única mújer en la que confía, junto a una 'comadre' que tiene en Monterrey.

"Mi única familia es mi hija Vanessa Adame y mis nietos, no tengo más familia".

De la misma forma, cuando se le preguntó sobre la relación con el resto de sus hijos no dudó en dejar claro que no existe.

"No existe (relación con sus otros hijos), yo no tengo hijos ni hermanos, mis padres fallecieron hace mucho. No tengo ningún lazo familiar con nadie más que con mi hija Vanessa y mis nietos".