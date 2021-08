Industria armamentista de EUA rechaza acusaciones de México por tráfico de armas

VER MÁS: Gobierno de México demanda a empresas fabricantes de armas de EUA por tráfico ilegal

"Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas", se indicó en el escrito. Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF, indicó que "el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras".

El gobierno de México presentó una denuncia ante un tribunal federal en Estados Unidos, en contra de fabricantes de armas.

La finalidad, detalló el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, es demandar el comercio negligente de armas en la Unión Americana, que en muchas de las ocasiones termina en tráfico ilícito hacia México.

NSSF rejects Mexico's allegations that U.S. firearm manufacturers participated in negligent business practices. Allegations of wholesale cross-border gun trafficking are patently and demonstrably false. Here's why: https://t.co/Tzv41AWAvz.