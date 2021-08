'Zorra vividora', los insultos que Adriana Lavat habría recibido de Rafa Márquez

Adriana Lavat ha decidido no callar más y reveló los supuestos insultos que ha recibido por parte de Rafael Márquez y su esposa Jaydy Michel por más de una década, tiempo en el que ha durado el pleito legal contra su exesposo por la manutención de los dos hijos que procrearon.

La actriz de la telenovela "Tierra de reyes" el pasado 27 de julio utilizó sus redes sociales para ventilar que el abogado del exfutbolista y defensa de la Selección Nacional y del Barcelona FC, le llamó para amedrentarla, ya que según ella, Márquez está buscando nuevamente la posibilidad de bajar el monto de la pensión de Santiago y Rafaella.

"Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso", contó en esa ocasión Lavat, a modo de desahogo, en su cuenta de Facebook privada y que una revista de circulación nacional tomó sin su permiso.

Hay que recordar que la expareja se divorció en España en 2008 después de cuatro años de matrimonio y desde ese momento la batalla dio inicio y hasta la histrión denunció algunas actitudes no adecuadas del exrojinegro del Atlas, pero todo se vino abajo luego de que en el 2015 ella misma aseguraba que la relación entre ellos ya era cordial.

Hace cuatro días, Lavat volvió a retomar el caso sobre su expareja y padre de sus hijos y expresó por medio de un video que ha tenido que soportar insultos no sólo de Márquez, sino también de su pareja.

Lavat en dicho material relató que no esperaba que su escrito fuera tomado para ser publicado y después de que hablara con el director de TVyNovelas, Gilberto Barrera, sobre el tema que consideró un abuso de confianza por haberlo mostrado, la actriz leyó todo el mensaje a modo de que no se hicieran más chismes.

Explicó que no ha denunciado a nada ni a nadie en sus redes sociales y aclaró también que no ha sido amenazada por nadie.

"Mi exmarido y su actual esposa, que está siempre al frente, me mandaron a decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor que lo haga, que tome en cuenta que será largo, tedioso y costoso el proceso. Me mandan decir que he sido muy conflictiva todo este tiempo que he luchado por la falta de pago o pagos incompletos de la pensión alimenticia. O sea que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, que pelea por lo que a ellos les corresponde, por lo menos lo acordado y dictaminado por un juez, además de todo lo que me han llamado...".

"Llevo tres demandas interpuestas por mi marido para bajar la pensión, años de juicios innecesarios, los abogados cobrando mucho dinero, mucho más de las pensiones de todos estos años. Me he enfrentado a personas que prefieren gastar en abogados que darles a sus hijos porque implica depositarle a la madre...", aseguró Lavat en el material que compartió.

Aseguró que ha vivido muchas injusticias, desigualdades y que todo se ha contado al revés. También explicó que nunca ha mencionado el nombre de su exmarido ni de su esposa.

Hasta el momento el exfutbolista y su esposa no se han pronunciado con este tema.