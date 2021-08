Spotify anuncia plan más barato de suscripción

Existen servicios de streaming a los que no se puede acceder si no se cuenta con una suscripción. Sin embargo, en algunos casos dan la posibilidad de escuchar o ver contenido con anuncios. Es el caso de opciones Spotify o YouTube. Sin embargo, en busca de que más usuarios peguen una cuenta Premium, están anunciando nuevos planes más baratos.

Poco a poco los servicios de transmisión están adoptando planes de suscripción más baratos en un intento por convertir a los usuarios gratuitos en clientes de pago. En ese sentido, Spotify, el servicio de transmisión de música más grande del mundo, está probando un plan mensual de solo un dólar, es decir unos 20 pesos mexicanos, que ofrece algunos de los beneficios Premium, aunque no todos.

El primer punto importante de esta suscripción es que no elimina los anuncios. No obstante permite al usuario saltar las canciones que no quieran escuchar, seleccionar canciones específicas en un álbum o de una lista de reproducción.

Spotify confirmó la prueba al medio The Verge y señaló que espera poder convencer a los usuarios de que escuchen los anuncios a cambio de un mayor control sobre su experiencia auditiva. Y es que, actualmente los usuarios gratuitos solo pueden omitir seis pistas por hora y tienen que escuchar canciones mezcladas en álbumes y listas de reproducción.

"Siempre estamos trabajando para mejorar la experiencia de Spotify y rutinariamente realizamos pruebas para informar nuestras decisiones. Actualmente estamos realizando una prueba de un plan de suscripción con publicidad con un número limitado de nuestros usuarios", dijo un portavoz. Eso quiere decir que no hay garantía de que el nuevo plan se lance en todos los países. "Algunas pruebas terminan allanando el camino para nuevas ofertas o mejoras, mientras que otras solo pueden proporcionar aprendizajes. No tenemos ninguna información adicional para compartir en este momento".

A pesar de los beneficios que ofrecen por un dólar, la realidad es que lograr que las personas paguen por un servicio con publicidad, especialmente cuando están acostumbrados a conseguirlo gratis, no es una garantía. Lo que es más, podría ser que algunos usuarios que ya pagan por una cuenta Premium decidan que es suficiente con tener las funciones de salto de canciones a cambio escuchar publicidad. Considerando que hay más de 165 millones de personas que pagan, de los 365 millones de suscriptores, esto podría ser un riesgo. Aunque convertir esos millones de usuarios restantes en miembros de pago es claramente el objetivo con la opción barata.

Finalmente vale la pena recordar que la compañía ha ampliado su oferta de planes. Por ejemplo uno llamado Duo con la intención de desalentar el intercambio de contraseñas, además de su próxima oferta "HiFi" que ofrecerá audio sin pérdida de calidad.

También YouTube

YouTube también anunció un nuevo plan más barato solo que en este casi sí busca que más personas puedan acceder a la experiencia sin comerciales.

Ver más: YouTube Premium presenta su nueva versión económica

La compañía está buscando atraer a más personas a suscripción y para ello está probando un plan de suscripción de menor precio en algunas partes del mundo. Se trata de una versión a la que ha llamado YouTube Premium Lite que fue descubierta por un usuario del foro ResetEra quien compartió que al querer cancelar su suscripción a YouTube Premium, la empresa le ofreció unirse a un plan "lite".

Posteriormente se confirmó que las suscripciones de YouTube premium Lite permiten acceder a contenido sin anuncios tanto en YouTube normal como en la versión para niños YouTube Kids. Y puede utilizarse en múltiples dispositivos, incluyendo equipos móviles iOS y Android, computadoras de escritorio, televisores y consolas de juegos.

La opción Lite de pago solo permite ver sin anuncios, es decir que no se ofrecen más beneficios a los usuarios, no hay acceso a descargas para reproducir sin conexión o reproducción en segundo plano.

La mala noticia es que por ahora la compañía ha anunciado al medio The Verge que actualmente YouTube Premium Lite solo está disponible en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega y Suecia.