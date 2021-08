VIDEO: Policias forcejean y arrestan a Jaxson Hayes de los Pelicans de Nueva Orleans

Hayes, de 21 años, fue fichado en la cárcel bajo sospecha de resistirse al arresto y una mujer se negó a cooperar con la pesquisa de la presunta disputa doméstica la madrugada del miércoles, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Hayes recibió atención médica por lesiones no especificadas que sufrió durante el forcejeo previo a su encarcelamiento, indicó la policía. Fue liberado tras el pago de una fianza más tarde del miércoles, según mostraron los registros de la cárcel en línea.

De momento se desconoce si el jugador cuenta con un abogado que pueda dar declaraciones en su nombre.

HERES THE FULL VIDEO WITH THE AUDIO pic.twitter.com/C2o1JVQjny