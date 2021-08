David Rubin continuará al frente de la Academia de Hollywood que organiza los Oscar

El presidente de la Academia de Hollywood, David Rubin, continuará en el cargo un año más tras ser reelegido este miércoles para seguir al frente de la institución que organiza los Oscar.

Rubin, que es director de casting, fue elegido en 2019 y relevó en el cargo a John Bailey, quien fue presidente de la Academia durante dos años.

La trayectoria profesional de Rubin como director de casting incluye cintas como "Fried Green Tomatoes" (1991), "The Addams Family" (1991), "The English Patient" (1996), "Romeo + Juliet" (1996), "Men in Black" (1997), "My Best Friend's Wedding" (1997), "The Talented Mr. Ripley" (1999) y "Hairspray" (2007).

Rubin ha tenido que afrontar varios retos de importancia al frente de la Academia como la crisis del coronavirus que obligó a paralizar la industria de Hollywood durante meses.

Bajo su mandato, los Oscar de 2021 se retrasaron dos meses y aceptaron entre sus nominadas a películas solo estrenadas en "streaming" como medida de emergencia por la pandemia.

Por otro lado, la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó varios cambios en el organigrama de la institución.

Desaparece la vicepresidencia primera, que hasta ahora ocupaba Lois Burwell.

En su lugar, se amplía a ocho el número de vicepresidentes con diferentes funciones.

Así, Larry Karaszewski seguirá como vicepresidente y estará al frente del comité de historia y preservación.

Isis Mussenden continuará como vicepresidenta y dirigirá el comité del inminente Museo de la Academia de Hollywood, que se inaugurará el 30 de septiembre.

También fue reelegido como vicepresidente Wynn P. Thomas, quien se ocupará del comité educativo.

Janet Yang, hasta ahora secretaria de la institución, pasará a ser vicepresidenta al frente del comité de miembros.

Donna Gigliotti pasará a ser la secretaria, que ahora tendrá asimismo rango de vicepresidenta.

También habrá relevo en el puesto de tesorero, que ocupaba Jim Gianopulos y que ahora ejercerá David Linde como vicepresidente y jefe del comité financiero.

Por último, DeVon Franklin será el vicepresidente al frente del comité de igualdad e inclusión y Jennifer Todd se encargará de la vicepresidencia encargada de los Oscar.