Nos dejaron fuera: distribuidores de gas LP en el Valle de México

"Nos dejaron fuera del negocio”, señaló Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, luego de que el Gobierno federal estableciera un tope a los precios del gas LP.

Explicó en entrevista radiofónica para Aristegui Noticias, que las compañías, así como dueños de autotanques, son permisionistas autorizados por la Secretaría de Energía "que nos da el alta para distribuir este material" y que no son los que imponen los precios del gas LP.

Refirió que las plantas son las autorizadas para vender y que ellos solo se encargan de distribuir en base a volumen y que sus ingresos dependen de las comisiones.

"No somos empleados, no somos parte nominal, pero como aliados estratégicos, solo ganamos una comisión… Antes podía ser de un 10 hasta un 20%, según tu volumen de ventas, ahora quedó resumido a 30 centavos por litro. Necesitaría vender 6 mil litros de gas diarios para poder operar, mantener el costo de los tripulantes de la pipa y mis costos de operación", refirió el representante de los distribuidores de gas en el Valle de México.

Respecto al paro y bloqueos que se han registrado desde ayer, señaló que no se declararon en huelga "no tenemos esa facultad", sino que suspendieron actividades al no haber condiciones operativas para laborar.

'No podemos ser los verdugos en esta historia'

Mencionó que el Gobierno federal debió poner el foco en las plantas y no en los distribuidores.

"No podemos ser los verdugos de esta historia, no podemos ser quien quedó eliminado del último eslabón productivo del gas", indicó.

También, consideró que el señalamiento que hizo el Gobierno federal a la Cofece fue correcto, aunque tardío.

Cofece debió informar en tiempo y forma, ya que dijo, no puede ser de que en diciembre del año pasado se manejan precios regulares y en julio se llegó un récord histórico de venderse a 16 pesos el litro de gas.

Sobre la creación de Gas Bienestar consideró que era buena la iniciativa. "El combustible como la gasolina y el diesel tienen competencia de otras marcas, nosotros también podemos competir si tenemos igualdad de condiciones en el mercado y una competencia regulada".

Amexgas no se deslinda de nosotros, sino del 'huachigas'

Respecto a la posición de la Amexgas de deslindarse de las manifestaciones y bloqueos, indicó que ellos mantienen una relación con dicha organización por ser el mismo gremio y que más bien se refiere a quienes están en el mercado ilegal, es decir, en el llamado "huachigas".

"Ese tipo de personas son el brazo delincuencial, ellos no tienen un registro, son los que cobran derecho de piso, ahora la zona oriente es de las más vulnerables".

Al respecto, indicó que entre un 15 o 20% del gas LP que se vende proviene del "huachigas", pero señaló que el dato concreto lo debe tener Pemex.

Al final reiteró que volverán a las actividades siempre y cuando haya diálogo con las plantas para que les permitan tener un margen de ganancias.