No es lo que yo esperaba: Joaquín Cosío sobre administración de AMLO

El actor, Joaquín Cosío, habló con El Siglo de Torreón de su trabajo en la película Escuadrón Suicida que se estrena mañana, pero también compartió su sentir ante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Habrá que esperar. En lo que a mí respecta, en la cuestión cultural no es lo que yo esperaba. Estoy decepcionado en el sentido de lo que ha pasado en la cultura. Ha sido lamentable darse cuenta que este ramo no les preocupa, han tenido intenciones de transformar y modificar muchas cosas, pero no he visto demasiados resultados; estamos ante un discurso que no se ha podido traducir todavía en muchos hechos concretos”, comentó.

Sobre la consulta popular efectuada el pasado domingo en la que se pidió votar si se enjuicia o no a exPresidentes de México, el actor comentó que se encuentra a favor de tal dinámica.

“A mí me parecen correctas. Es importante que los ciudadanos opinen y que nos den los instrumentos que nos permiten manifestarnos. Ahora, lo importante es que esa opinión tenga efecto y la hagan valer. También hay que ver quién convoca porque en esta ocasión la convocatoria no fue muy buena y por eso no logró la respuesta que se esperaba”, relató.