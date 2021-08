Velocista Paola Morán mejora su marca personal, pero no avanza en Tokio 2020

La mexicana Paola Morán volvió a mejorar hoy su marca de la temporada, pero no le alcanzó para avanzar a la final de los 400 metros planos, en el atletismo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Morán, en el Estadio Olímpico, hizo un tiempo de 51:06 para superar por mucho el 51:18 que había realizado en la preliminar. Su META era correr alrededor de los 50 segundos.

De acuerdo a los registros, corrió la distancia a una velocidad de 28 kilómetros por hora y pese a rezagarse hasta el último sitio, tuvo un cierre espectacular en los últimos metros para lograr la quinta posición.

Esta semifinal, una de tres, fue ganada por Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) 49:60, seguida por Jodie Williams (Gran Bretaña) 49:97, ambas calificadas de forma directa a la final, y Roneisha McGregor (Jamaica) 50:34.

"Fue una carrera dura, salí un poco lento y no esperaba ese ritmo tan rápido. Traté de recuperar en los últimos 10 metros, pero ya no fue suficiente para alcanzarlas", comentó Morán, cuya meta a mediano plazo son los Panamericanos 2023 de Santiago y los Olímpicos París 2024.

Paola salió del carril número 9 (el 1 no se ocupa) y al respecto, expresó que "me faltó experiencia, sabía que debía salir rápido, pero me fue difícil desde mi lugar, medir el nivel con las que salieron las demás".