Se genera confusión en Torreón por registro para Pensión del Bienestar de Adultos Mayores

Se generó confusión en Torreón por la dinámica para la incorporación al Programa de la Pensión para el Bienestar Social de las Personas Adultas Mayores. Algunos ciudadanos y ciudadanas dijeron que no se les informó por ningún medio oficial el mecanismo de registro.

Este miércoles, decenas de adultos mayores de 65 años acudieron al Centro Integrador de Bienestar Social ubicado sobre la calle Hermenegildo Galeana en el Palacio Federal para buscar registrarse y poder acceder al apoyo económico bimestral que este año es de 3 mil 100 pesos.

Al llegar al lugar, se encontraron con la noticia de que el registro para quienes tengan entre 65 y 67 años de edad se hará a través de módulos instalados directamente en colonias y ejidos. Servidores de la Nación, aseguraron que a partir de hoy, se estarán dando a conocer las mesas de recepción de papelería.

"Esperen en su colonia, mis compañeros Servidores de la Nación van a empezar a dar a conocer las mesas de recepción de papelería, a partir del día de hoy", les decía personal de Bienestar Social en el acceso principal del Centro Integrador.

-"Pero ¿en dónde nos van a informar fechas y horarios?, yo trabajo y no estoy en mi casa, deme un número de teléfono porque son vueltas y vueltas, ayer también vine y me dieron otra información diferente", dijo una mujer.

-"En la página de Facebook de la delegada Cintia Cuevas, ahí les vamos a informar. Mire, para el registro nosotros trabajamos de lunes a domingo", le contestó una trabajadora de Bienestar Social.

Don Héctor Alvarado tiene 66 años de edad y esta mañana tomó un autobús desde la colonia Las Flores hasta la zona Centro, en búsqueda de información sobre el registro en el Palacio Federal.

"Pero me dicen que no me puedo registrar, que van a pasar a mi casa. Ya había venido antes pero hasta ahorita me están diciendo que se van a organizar y que van a ir a las colonias pero cómo se va a dar cuenta uno. Dicen que uno ahí luego luego se va a dar cuenta cuando esté las brigadas", expresó.

CON 68 AÑOS CUMPLIDOS, SÍ SE APOYARÁ EN PALACIO FEDERAL

Esta mañana, también se les dio a conocer que únicamente las personas con 68 años cumplidos y quienes tengan alguna discapacidad podrán acudir al Centro Integrador para que se les apoye con el registro.

Ayer, el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado informó que se instalarían módulos de registro en colonias y ejidos para evitar largas filas en el Palacio Federal. El funcionario pidió paciencia a la población y los exhortó a estar atentos a las convocatorias en las redes sociales de Bienestar Social.

En la Región Lagunera, la información regularmente se publica en la página de facebook de la delegada regional: CintiaCuevas. Sobre el tema de los módulos de registro, hasta ahora no se ha dado a conocer información al respecto.

Este miércoles se trató de localizar a la funcionaria pero no se tuvo respuesta.

DOCUMENTACIÓN

Si usted tiene pensado registrarse en este programa social, debe tener a la mano: identificación oficial (credencial del elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, agua, gas o predial) y un teléfono de contacto para dar seguimiento al trámite.

Una vez realizado que los módulos de registro lleguen a colonias y ejidos y concluya el trámite, se entregará a la persona adulta mayor la Tarjeta Bienestar para el pago de la pensión.