‘No he huido’; novia de ‘Sammy’ Pérez reaparece y rompe en llanto

Zuleika Garza, quien fuera novia y prometida del comediante “Sammy” Pérez, fallecido por complicaciones derivadas del COVID-19, reapareció para romper el silencio y defenderse de las acusaciones en su contra de quedarse con el dinero del actor.

En medio del llanto, expresó a través de una llamada telefónica con un programa de TV, que ella jamás ha huido, por lo que desmintió totalmente los dichos de la familia de “Sammy” y de Eugenio Derbez sobre su supuesta desaparición con todo y acceso a las cuentas bancarias del difunto cómico.

Garza aseguró haber entregado las contraseñas y tarjetas a Daniel Pérez, sobrino de “Sammy”, hace tres días. Incluso mostró un video en donde se ve que este presuntamente las recibe.

Explicó que ella no acudió al lugar a entregar las tarjetas, pues su médico aún no le permitía terminar su aislamiento, después de estar en contacto con “Sammy”.

“Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, dijo Zuleika.

Asimismo, Zuleika mencionó que los sobrinos y el mánager del comediante, la querían hacer responsable de los gastos médicos del actor.

“Me empezaron a decir que yo tenía que firmar y que era la única responsable porque yo me iba a casar con Sammy, yo tenía que pagar todo”, señaló.

Garza subrayó que ella les dijo que “no tenía recursos”; sin embargo, apuntó que sí dio una parte del gasto hospitalario, “yo di lo que pude”, dijo. Y es que la cuenta del hospital de “Sammy” superó el medio millón de pesos.

Finalmente, Zuleika desmintió estar desaparecida, haber huido a Colima e incluso abandonar a su pareja en la clínica.

Y es que Garza afirmó haber estado en todo momento en contacto con el médico para saber el estado de salud del comediante, mientras ella se encontraba aislada por recomendación médica.

“El señor Eugenio Derbez se está dejando manipular por los sobrinos de Sammy, me extraña que un señor de esa categoría y fama se deje manipular y engañar”, arremetió.