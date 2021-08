Booksy, la revolución que te permite pedir cita desde tu móvil

No siempre es sencillo reservar en la peluquería o esteticista que uno desea porque puede que esté cerrado, porque al llamar no consigas contactar, esté comunicando, o porque, directamente, no consigas acceder al número de teléfono.

Este proceso que puede resultar tedioso es toda una realidad si tenemos en cuenta que el 40% de los clientes no puede contactar con el establecimiento con el que desea comunicar en la primera llamada, teniendo que volver a llamar u optar por otra alternativa. Qué es Booksy Precisamente, para evitar este contratiempo, nada como optar por reservar tu cita a través de Booksy. Podrás cerrar tu fecha de manera rápida, cómoda y sin tener que estar haciendo tediosas llamadas que ni siquiera siempre son fructíferas. Para aquellos que todavía no lo conozcan, Booksy es una plataforma que cuenta con una app para pedir cita en los diferentes establecimientos que se enmarcan dentro del sector de belleza: peluquería, barbería, esteticista, etc. Una fórmula de éxito que en la actualidad tiene millones de usuarios en Estados Unidos o Reino Unido y que en España cuenta ya con más de 250.000 usuarios. Esta aplicación es muy sencilla de usar. Permite reservar una cita en multitud de servicios relacionados con el sector de la belleza en solo unos segundos, sin tener que desplazarte hasta la tienda físicamente ni tampoco tener que estar realizando llamadas infructuosas. A través de ella podrás reservar en diferentes establecimientos relacionados con servicios de peluquería, barbería, uñas, estética, cejas, maquillaje, entre otros. Tales son las posibilidades que tienes a tu alcance que podrás pedir tu cita en cualquier momento del día y en cualquier centro que se encuentre en la app, incluso si han cerrado y en ese momento no están abiertos podrás solicitar tu cita previa. Cómo reservar en Booksy Para hacer tu reserva en Booksy sólo tendrás que escoger el servicio que deseas, poner cuál es tu ubicación, así como la fecha en la que buscas recibir el servicio en cuestión. Tras introducir estos datos verás que, de manera automática, la app te dirá todas las opciones que tienes a tu alcance, también los horarios en los que puedes reservar y los precios. Una información más que suficiente para poder hacer tu reserva pulsando sobre la opción de “reservar” y confirmando la cita, así de fácil. Con este gesto tan sencillo podrás reservar tu cita de manera rápida y teniendo, mediante el sistema de localización, la posibilidad de descubrir lugares que dan los servicios que buscan en una zona cercana a ti. Para evitar que se te pase ir a tu cita y tener que volver a solicitar hora, la aplicación te mandará un recordatorio de la reserva donde también tendrás la posibilidad de cancelar de manera sencilla y sin coste. La ventaja para los negocios de belleza Pero Booksy no sólo ofrece ventajas para los usuarios que buscan servicios de belleza también cuenta con notables ventajas para los salones de belleza, peluquería, etc. En concreto, es así porque ofrece visibilidad y permite aumentar tu cartera de clientes. Además, lograrás también así aumentar la productividad porque no tendrás que destinar tanto tiempo a la gestión de las reservas: no tendrás que coger el teléfono, apuntar citas, etc. Todo esto ya se hará a través de la app y podrás estar dedicado, al 100%, a tu trabajo. Se ha demostrado que los centros de belleza que gestionan sus reservas a través de Booksy consiguen ahorrar en este tipo de gestiones unas 12 horas de trabajo al año. Además, como decimos, también te permitirá aumentar tu cartera de clientes porque tus servicios aparecerán a aquellas personas que buscan justo dicho servicio, cerca de ti, etc, siendo una forma de hacer publicidad eficaz, rápida y fácil. Reserva cumpliendo las medidas de seguridad por la pandemia Si haces tu reserva con Booksy además te asegurarás que vas al establecimiento en el momento en el que te pueden coger, sin esperas. Han lanzado el servicio que recibe por nombre, “Estoy Listo”, y que se manda al cliente cuando el proveedor ya ha acabado con el anterior cliente, ha desinfectado el establecimiento y puede ya atenderte, sin ningún tipo de espera y manteniendo las medidas de seguridad pertinentes acordes a las necesidades derivadas de la pandemia por la que estamos atravesando. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste