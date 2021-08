VIBREMOSPOSITIVO

Hoy decidí escribir sobre algo de lo que debí de haber contado antes. Francamente, estuve indecisa si hacer este escrito o no. Creo que esta pregunta se vuelve demasiado personal entre los escritores, y con el término me refiero a cualquiera que escriba desde el corazón, sin necesidad de ser un profesional. Que me pregunten la razón por la que escribo o cuál es mi motivación para hacer algo que la mayoría de los jóvenes de 17 años odian, para mí, es el equivalente a preguntarle a una señora su edad o su peso. Es muy íntima. Pero eso no le importó al maestro de la clase de escritura creativa cuando el primer día de clases —en una escuela nueva para mí, cabe mencionar—, nos hizo pararnos al frente y exponer nuestras intenciones. Igual, no es lo mismo hacerlo enfrente de seis niñas que en un periódico con alcance nacional. Pero ahí les va mi intento.

¿Por qué escribo?

Para no olvidar. Las ideas son momentáneas, una persona tiene 60, 000 pensamientos al día, aproximadamente. ¿De cuántos nos acordamos? ¿Cuántos pensamientos de estos no valen la pena ser escuchados? ¿Cuántas ideas millonarias pasamos por alto? ¿Qué si a alguien ya se le ocurrió una manera innovadora de obtener agua limpia o el mecanismo de un nuevo coche volador? Pero no se le dedicómás de un minuto a la idea. Cosas valiosas que pasan al olvido. Escribir es dejar tu marca impresa en tinta, para ti y para los demás. Las cosas que se escriben son las que decidimos tomar y guardar, que creemos que vale la pena explorar o recordar. Me gusta pensar de ellas como las ideas que pasan a la final, las que creemos que tienen potencial de ayudar, impactar o cambiar. Lo que se escribe en papel dura para siempre.

Por los que no pueden. Para mí, la muerte de una persona no es solo la falta de su forma física, son vidas que quedaron a medias. Nunca dejamos de tener cosas que aportar. Soy una fiel creyente en que el día en el que nacimos fue el día que el mundo no podía seguir existiendo sin nosotros, pero el día de nuestra muerte es simplemente el momento en el que se nos acaba el tiempo. Y pasamos al siguiente cuarto. Yo escribo por todos aquellos que dejaron sus sueños incumplidos, por las ideas que nunca se hablaron, los te amo que quedaron por decirse, las historias que faltaron por contarse y por los planes del mañana que no llegaron a completarse. Escribo porque tengo la oportunidad que otros no tuvieron. Y porque es nuestro deber vivir con todo por ellos que ya no pueden.

Por ustedes. Un día, mi nombre no será hablado más, y mi vida se olvidará. Es por eso que escribo, para que cuando ya no esté, alguien se acuerde de lo que hice. Escribir es dar un pedazo de mí a los demás, es abrirle la puerta de mi cerebro a un montón de extraños y esperar que valga la pena. Existimos para cambiar la vida de los demás, y para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. No escribo por la fama, y créanme, yo sé que esto no hará tal cambio en el mundo para yo poderlo notar. Esta columna no brindará paz al medio oriente o impedirá que se sigan derritiendo los polos, ni mucho menos. Pero eso no importa, no esperaba que lo hiciera. Aunque si de pura casualidad esta columna se volviera alguna clase de escrito mágico que resolviera todos nuestros problemas, estaría increíble, no me malentiendan. A lo que quiero llegar es, si con lo que yo escribo, lograra cambiar, aunque sea una parte chiquita de una sola persona, yo estaría satisfecha.

Pero más que nada, porque me encanta. Pocas veces en la vida logramos hacer algo que realmente nos apasiona y nos haga sentir plenos. Y porque una vez que empecé, no pude dejar de hacerlo.

