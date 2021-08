VOZ DEL DIHABLO

Julio cerró de manera trágica para el mundo del rock. En cuestión de días, supimos de la muerte de tres figuras de la escena internacional: Mike Howe, Joey Jordison y Dusty Hill. Así, de pronto, habían dejado de existir tres seres humanos que alguna emoción llegaron a provocar con su música en miles (o millones) de fanáticos. ¿Qué creen? Las malas noticias seguirán. La vida es así, tiene fecha de caducidad.

Diferentes edades tenían los tres. Howe “cometió suicidio”, según un informe policial, a los 55 años. Fue conocido por cantar con Metal Church, una excelente banda de ‘heavy metal’, un tanto infravalorada, quizás. Es ya la segunda voz que se les va de esa manera, el primero fue David Wayne.

A Jordison se recuerda por tocar la batería con Slipknot, una banda criticada y alabada por la misma razón: el uso de máscaras y su música ruidosa casi “sin sentido”. No es de mis grupos favoritos, pero hay que reconocer que el tipo se sentaba en su banquito y sabía lo que hacía. Tenía 46 años cuando falleció.

Por último, Hill, de la icónica agrupación ZZ Top. Tampoco soy así como que “ultrafan”, pero al menos, todos hemos escuchado su famosísima La Grange y vimos las largas barbas de dos de sus integrantes; uno ya fallecido, a los 72 años. La vida tiene que seguir.

Antes de que terminara julio de 2021, ZZ Top brindó su primer concierto sin la presencia de Hill en el bajo. Para suplirlo, entró al quite el que había sido su técnico de guitarra durante décadas, Elwood Francis. Así lo anticipó el propio bajista (obvio, antes de morir). La vida sigue y entre los que estemos para el próximo jueves 26 de agosto, hay un show que presenciar.

Por estos instantes en que escribo mi texto, me entero (ya me habían dicho antes) que la dupla conformada por JoeWyman y Dave Evans tiene una cita en la Comarca Rockera. ¿Y estos quiénes son? No están obligados a conocerlos, no es de a fuerza.

Ambos pertenecieron, en algún momento, a bandas que hoy son emblemáticas en el rock y, estas sí, de escucha obligada. Wyman tocó la batería con Scorpions entre 1972 y 1973, con la gira del Lone some Crow. Salió del grupo porque no tenían para pagarle su sueldo y pues… él tenía que comer.

Evans, por su parte, fue el primer vocalista de AC/DC. Se mudó a Sidney en 1974, donde conoció a los hermanos Young, y aunque no grabó ningún disco, sí participó en los primeros ‘singles’ de la agrupación. Luego llegó Bon Scott y se convirtió en historia. Desde entonces, ha hecho algunos proyectos, entre los cuales destaca un tributo a AC/DC.

Tras un año de pandemia y distancia, en el que tuvieron que suspender una gira con más de 20 escalas, el dueto ya ha tenido fechas en algunas ciudades del país (León, Guadalajara…) y ahora se aprestan a visitar “la ciudad de los grandes esfuerzos”. Se antoja para una noche de nostalgia, con éxitos de dos de los grupos pilares en la historia del rock. La cita será en un bar del centro de Torreón, a escasos metros de la Plaza Mayor. Estén pendientes o ingresen a La Música del Dihablo en Facebook; @VozdelDihablo en Instagram y Twitter.

También les recuerdo que escuchen Radiografía del Rock cada domingo a través del 98.7 de su radio; son ya más de 25 años de estar en frecuencia modulada. Ahí, junto a Alfonso Mijares, Octavio Haces Gil e Isaac Rodríguez, un servidor se da vuelo con la “música satánica”.

Se vale pedirla cantando. Aprovecho para mandar un saludo a nuestro amigo Arturo, que cada programa nos llama para pedirnos algo.

Tres antes de irnos. La primera, ayer fue el cumpleaños 58 de James Hetfield; ¿se imaginan un planeta sin este hombre? Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera nacido? Se las dejo de tarea.

Dos. El México Metal Fest anunció a Terrorizer como una banda más para su sexta edición, a realizarse el 29 de octubre en Monterrey. Ojalá las condiciones sean las idóneas para que la cita se pueda llevar a cabo.

Ahora sí, la última y nos vamos. Llega desde la Ciudad de México una mala noticia: Manuel López, vocalista de Psicofonía, se encuentra grave a consecuencia del COVID-19 (uno más). Su familia pide ayuda para sufragar los gastos. Esperemos se recupere.

Ahora sí, ¡nos seguimos leyendo! Recuerden no bajar la guardia, que ya queremos regresar a la normalidad a la que más o menos solíamos acostumbrarnos.