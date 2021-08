Morena en el Congreso de Coahuila revive proyecto para construir nuevo hospital del ISSSTE en Torreón

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local revivió el proyecto para la construcción del nuevo Hospital General del ISSSTE de Torreón en sustitución del actual edificio que data de 1964, que está rebasado en su capacidad y cuyas remodelaciones de alto costo han sido insuficientes para brindar una atención de calidad.

El primer anuncio de una nueva clínica se hizo en 2013, en época electoral y fue por parte del exgobernador del estado, Rubén Moreira Valdez. En esa ocasión, se informó que sería una institución de tercer nivel (especialidades) pero finalmente se rebajó a segundo nivel (general).

Mediante un pronunciamiento que presentó la diputada Laura Francisca Aguilar Tabares conjuntamente con sus homólogos de Movimiento Regeneración Nacional, se dio a conocer que el próximo año se prevé iniciar con dicha obra, con una inversión de más de 1,200 millones de pesos. "Este proyecto quedará incluido en el presupuesto del 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", aseguran.

En el documento, recordaron que la construcción de una nueva clínica se anunció oficialmente desde el pasado 9 de septiembre del 2016 por el entonces director general del ISSSTE, José Reyes Baeza y del exgobernador de Coahuila, Moreira Valdez.

"Se habló de una inversión, público-privada, de más de mil millones de pesos, que con el paso del tiempo al no salir la convocatoria para la obra se incrementó a 1,200 millones de pesos". Los morenistas señalaron que en marzo de 2017, ambos ratificaron ante la sociedad lagunera la construcción del nuevo hospital que contaría con 174 camas censables y no censables; 30 especialidades médicas y seis quirófanos además de que se construiría en un terreno de 10 hectáreas donadas por el Estado. "No obstante esto quedó en el aire".

En el posicionamiento, se menciona que el proyecto del Gobierno federal concibe que el próximo Hospital General del ISSSTE de Torreón cuente con 120 camas censables y 54 no censables en urgencias, además de que otorgue atención médica en más de 25 especialidades en beneficio de más de 120 mil derechohabientes de la zona.

Agregan que una vez terminado y equipado este hospital, será necesario contratar alrededor de 400 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, así como en otras áreas como laboratorio clínico e imagenología. Con ello se impulsará a los trabajadores del sector salud que buscan mejores oportunidades.