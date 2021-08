'Hay que aprender a vivir el hoy', dice el actor Alex Durán

El actor, Alex Durán, se encuentra emocionado por la recepción que ha tenido la segunda temporada de la serie El dragón que se encuentra en Netflix, al igual que la primera.

"Ando bien contento. Las cosas poco a poco se empiezan a acomodar en esta pandemia. La hemos pasado mal, pero la cuestión aquí es que aprendamos como humanidad e individuos.

"En la cuestión laboral no me quejo porque la segunda entrega de El dragón ha sido un éxito. Fue primer lugar en Netflix durante varias semanas tanto en México como en otras naciones", dijo.

En ese sentido, en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, el actor reveló cuáles fueron las enseñanzas que le ha dejado esta contingencia sanitaria.

"Aprendí a valorar las cosas que realmente importantan luego uno se pierde en este ped... del dinero, del trabajo, de estar en ching...; a veces nos sentimos enfermos y no vamos al doctor, y eso está mal porque luego ya vamos cuando puede ser tarde; creo que muchas veces no gozaba a mi familia y hoy lo hago en todo momento. Hay que aprender a vivir el hoy", contó.

Alex externó vía telefónica que el personaje que realiza en El dragón, "Ishiro Tanaka" le ha cambiado la vida por completo.

" Lo que ha pasado con 'Ishiro' ha sido una locura que yo no había vivido después de 12 años de estar haciendo proyectos en cine y TV".

"Gracias a este papel,la gente empezó a identificarme luego la gente conoce al personaje, pero no al actor y creo que aquí lo que hizo es que me destapó como artista", relató.

Alex comentó que desconoce si la serie en la que también figuran Sebastián Rulli, Renata Notni, Roberto Mateos e Irina Baeva pudiera tener una tercera entrega.

"No hay planes hasta ahora. Nos habían dicho que todavía había muchas cosas que contar y que si había un despunte se haría una siguiente entrega, pero eso ocurrió en plena pandemia cuando todo estaba peor. Igual y sí se hace porque además de Netflix, a las dos temporadas les fue muy bien en Televisa".

Alex Durán adjudicó el éxito de El dragón a que "es un trabajo bien hecho digno de competir a nivel internacional".

"Es una historia muy singular. La trama no es predecible, había una vuelta de tuercas que hasta nosotros decíamos 'no manches, ¿va a pasar a esto?', y en verdad que el público lo agradece. Además la historia no gira en torno al protagonista".

Por otro lado, Alex reveló que pese a la trascendencia que ha tenido El dragón, él sigue siendo un tipo sencillo.

"Esta vida es una ruleta y todo se devuelve. Cuando me piden foto en la calle con gusto poso y saludo a la gente porque nosotros los artistas vivimos del reconocimiento de las personas", reconoció.

En cuanto a la música, el nacido en San Luis Potosí comentó que se ha vuelto un escaparate en su vida.

"La música me ha ayudado a salir adelante en esta pandemia. Gracias a ella, encontré una salvación a mi forma de ser porque soy bien hiperactivo; al principio la gente no creía que cantaba, sin embargo, he demostrado que lo hago y bien".

Durán informó que hasta ahora ha lanzado seis canciones, la más reciente se llama Cómo le hago.

"Ese tema me encantó porque además de que yo lo escribí me enfoqué en la historia de 'Ishiro' y eso quedó plasmado en el video oficial. Los productores me dieron la oportunidad de meter escenas de El dragón en el clip".

Por último, Alex comentó que tiene muchas ganas de venir a Torreón para comer unas gorditas. "Estoy a nada de ir a Torreón a ching… unas gorditas laguneras, sin ped… me las como", puntualizó.