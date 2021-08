Santos Laguna prepara duelo frente a los Tigres

Los Guerreros del Santos Laguna se preparan rumbo a su segundo compromiso como visitantes en el actual torneo Apertura 2021, en el que buscarán mantenerse invictos durante apenas el inicio del campeonato.

El equipo dirigido por Guillermo Almada realizó ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde la intensidad y exigencia aumentó respecto al día anterior, tal y como se acostumbra bajo la gestión del estratega uruguayo. Los albiverdes continuarán hoy su preparación, con una nueva práctica en la que comenzarán a evaluar las mejores opciones para la alineación titular del próximo sábado, cuando visitarán a los Tigres; hoy también se estaría determinando si Brian Lozano podrá tomar parte en ese encuentro, luego de descansar el pasado domingo y ser destinado a acondicionamiento físico durante el inicio de la actual semana.

A MANTENER EL BUEN PASO

Previo al entrenamiento realizado por los Guerreros, el volante Ronaldo Prieto atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que expresó el deseo de conseguir una segunda victoria como visitantes, dejando atrás las malas experiencias que vivieron fuera de casa durante el torneo anterior: "Siempre trabajamos para ganar, lastimosamente no se nos dieron los resultados fuera de casa durante el torneo pasado, pero ahora empezamos bien y trataremos de seguir con ese buen paso, a tratar de robarnos puntos fuera de casa y seguir en los puestos de arriba", adelantó.

Con todo y el buen inicio de torneo, "Roni" Prieto sabe que no hay motivos para que Santos pueda caer en excesos de confianza, siendo conscientes de que aún están lejos de su techo futbolístico: "siempre hay muchas cosas por mejorar y trabajando todo se logra. Tuvimos una pretemporada corta, comparada a los demás equipos, así que vamos apenas tomando ritmo y creo que tras dos partidos no estamos tan mal. Ahora vamos a prepararnos como siempre, con semanas intensas, como el "profe" nos pide, con mucha intensidad y atentos a lo que quiera trabajar el "Profe" para ir a hacerle un buen partido a Tigres y regresar con un buen resultado", sentenció.

GANARSE UN PUESTO

Prieto ha sido titular en los dos partidos de Santos durante el actual torneo, aunque con el regreso de Alan Cervantes, luego de cumplir con la Selección Nacional de México, podría perder su puesto, pero eso no es algo que le preocupe demasiado, pues sabe que mientras cumpla con las exigencias de su entrenador, tiene posibilidades de jugar: "Somos un equipo muy joven, pero cada quien se gana la oportunidad de estar en la cancha el fin de semana, son decisiones que toma el "profe" Almada en base a lo que le demuestras día a día en el entrenamiento y es ahí donde uno como jugador se gana las oportunidades. No siento presión, se que Alan tiene bien ganado su lugar acá. Uno trabaja para jugar y la intención es aportar desde donde sea", advirtió.

Finalmente, "Roni" admitió que no vio el partido de la Selección Mexicana en las semifinales del torneo Olímpico, pues fue en un horario poco amigable, pero resaltó el trabajo de la cantera de Santos Laguna, que colocó jugadores en el equipo nacional: "No vi el partido, estaba durmiendo porque teníamos que entrenar temprano. La mentalidad siempre es traerse algo, si uno estuviera ahí, lucharía por traer una medalla, el equipo ha trabajado bien y le toca luchar por la medalla de bronce, que creo que la van a lograr porque han trabajado bien. Es un trabajo muy bueno el de Santos en las Fuerzas Básicas. A mí me sirvió mucho ir a Tampico, me ayudó a crecer como persona y como jugador, es parte de lo que quiere Santos y me aportó bastante. Ahora estoy acá tratando de aprender de los más grandes para seguir avanzando en mi carrera".

24 AÑOS tiene Ronaldo Prieto, quien ha jugado los dos partidos de este torneo.