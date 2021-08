Las deportaciones de migrantes a Durango se mantienen

Las deportaciones de personas que buscan alcanzar el llamado "sueño americano" se mantienen. De forma mensual, el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia en Durango estima que son cerca de 300 los paisanos que son regresados por las autoridades americanas al ingresar de forma ilegal a su país.

Luis Ernesto García Barrón, titular de la Institución dependiente del Gobierno del Estado, llama a las personas e incluso familias que piensan cruzar la frontera de forma ilegal, a que no lo hagan puesto que los riesgos son altos así como la posibilidad de que pierdan la vida en el intento.

Dijo que tan solo en lo que va del año se tiene un registro de 30 duranguenses que han muerto en medio del desierto en su intento por llegar a Estados Unidos o ahogados al cruzar el río Bravo. "No ha habido un incremento importante pero sí hacer un llamado a todos aquellos duranguenses que tienen la intención de viajar a Estados Unidos de una forma indocumentada, decirles que no lo hagan, no vale la pena. Tenemos casos muy tristes de personas que mueren en el desierto, en el cruce del río también", comentó.

De esas muertes que se han registrado en este 2021, se brindó el apoyo a unas 20 familias, con los gastos para el traslado de los resto a su comunidad natal.

"Cuando un duranguense fallece en Estados Unidos, el Instituto los puede apoyar con el traslado de los restos, siempre y cuando esté en territorio mexicano, es decir, la familia lo trae a la frontera o a un aeropuerto, a partir de ahí, el Gobierno es el que cubre el costo del traslado hasta su comunidad de origen", detalló.

El titular del Instituto explicó que el apoyo se brindará siempre y cuando la familia no haya firmado ningún contrato con alguna funeraria. "No pueden tener ningún contrato con alguna funeraria, para que la gente previo a firmar con alguna funeraria se comunique con nosotros que puede ser a través de las redes sociales del instituto o en su defecto en alguna de las oficinas municipales que tenemos en los 39 municipios del estado", aseguró.