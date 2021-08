Novia de Sammy habría desaparecido con acceso a sus cuentas bancarias

La muerte de Sammy Pérez sigue causando eco y es que ahora se ha dado conocer que, Zuleika Garza, quien fuera su novia se desapareció cual Harry Houdini.

El pasado 30 de julio, el comediante falleció por complicaciones de COVID-19. Eugenio Derbez, amigos y familiares juntaron dinero para poder sortear los gastos de hospitalización.

Daniel Pérez, sobrino de Sammy, dijo a la revista TV notas en su edición de esta semana que Garza no ha dado la cara y lo peor es que tiene acceso a las cuentas bancarias del cómico.

Daniel informó que batallaron para sacar el cuerpo de Pérez del nosocomio porque se necesitaba una firma de Garza.

Al respecto, Daniel Pérez, sobrino del también comediante, nos dio más detalles sobre el vía crucis que vivieron, y nos reveló que Zuleika Garza, última pareja del también presentador, no les ha dado la cara y es la única que tiene acceso a las cuentas de este:

"Estuvimos dos días en Colima, buscando cómo sacar su cuerpo del Hospital Puerta de Hierro. Se debía millón y medio de pesos por los 13 o 14 días que estuvo internado. Zuleika, su pareja, fue la que firmó por él cuando lo ingresó, pero después se desapareció. El hospital requería de la firma de Zuly para que se hicieran unos pagarés, con ellos nos darían el cuerpo de inmediato, pero no apareció".

El familiar de Sammy dijo que fueron a Colima (Donde supuestamente se hallaba Zuleika) y no lograron hallarla.

"De hecho también venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono. Al inicio suponíamos que también tenía COVID y que por eso no había salido ni se había contactado, pero solo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar".

Daniel comentó que no tiene mucha información de Garza, pero lo que sí puede reafirmar es que ella solo andaba por interés con su tío.

"Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aun así prefería llevar una vida sencilla; a Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida".

EUGENIO CONFIRMA DESAPARICIÓN

Fue durante una atención a medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde declaró que la mujer lo abandonó en el hospital, luego de que se revelara la cuenta que se tendría que pagar por la atención médica que recibió.

"La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente", dijo.

En Venga la Alegría se compartió el fragmento de la entrevista donde también recuerda la gran amistad que tuvo con él y el apoyo que le otorgó hasta el final por el cariño que le tenía.

"Un gran amigo, y ya qué les puedo decir, estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él, su familia se los podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decirlo a la prensa, pero lo ayudé hasta el último día más que su propia familia y estuve con él, bueno físicamente no porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino", dijo.