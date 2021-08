'Certificado de vacunación antiCOVID no es necesario en fábricas', señala la Canacintra en Torreón

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón consideró que en las fábricas no sería necesario solicitar certificado de vacunación a los trabajadores, al no ser puntos donde la gente deba retirarse la mascarilla de protección, como ocurriría en establecimientos de alimentos o bebidas.

Carlos González Silva, presidente de la Canacintra, explicó que la vacunación está en proceso en Coahuila y en Torreón apenas se concluyó con el rango de los mayores de 40 años de edad, por lo que aún falta una gran proporción de trabajadores por recibir esta inmunidad.

Reconoció, además, que hay un retraso en el registro de los datos por parte de los Servidores de la Nación, por lo que hay personas que ya recibieron las dos dosis y aún no se les da de alta en el sistema o aparecen solamente con una, pues el portal web también ha presentado diversas fallas.

"Una vez que se haya completado la segunda dosis de la vacuna de los de 18 a 39 años se pudiera estar hablando de pedir el certificado, pero por lo pronto es algo sin sustento, no se puede pedir un certificado de vacunación cuando no se ha vacunado todo mundo", comentó, "en la industria sí estamos luchando por llegar a esto, ahorita ya llevamos completada la segunda dosis de los de 40 y más; en Matamoros la semana pasada se aplicaron primeras dosis de los de 18 a 39, Torreón todavía no, estamos en espera para aplicar la vacuna".

Recordó que posteriormente a la aplicación de la primera dosis se tendría que esperar un periodo de al menos 21 días para que se pueda colocar a los trabajadores la segunda dosis. Hasta entonces, dijo, se definiría qué sí se podría hacer y qué no. No obstante, indicó que en los centros de trabajo no se considera un riesgo mayor debido a que el personal no se retira el cubrebocas.

"No es necesario un tipo de control de esta magnitud (de pedir el certificado), porque en los centros de trabajo no te quitas el cubrebocas, no hay motivos para hacerlo, no interfiere con el desempeño del trabajador", expresó.

En términos del retraso en el registro, González Silva explicó que, una vez que se vacuna, se entrega el comprobante al trabajador, pero la Secretaría del Bienestar se queda con los datos de la persona y tiene la obligación de subirlo a la plataforma, lo que ha avanzado lentamente debido a que el sistema ha presentado algunas complicaciones.

"Yo pido a la población que tengan calma, el certificado de vacunación no puede ser obligatorio hasta que no esté toda la gente vacunada, todavía falta tiempo para eso", indicó.

40 AÑOS y más es la población que ya recibió el esquema completo en Torreón.