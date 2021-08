Sujeto intenta sustraer a menor en Matamoros

Una mujer acusó al personal de la Fiscalía del Estado en Matamoros de obstruir la justicia, luego de que un sujeto trató de sustraer de forma violenta a su hijo de 3 años de edad, quien es discapacitado.

La señora, quien se identificó como Ruth Cervantes, dijo que pese a que el sujeto, que tiene problemas de drogadicción, fue detenido prácticamente en flagrancia por la Policía Municipal, cuando fue puesto a disposición del Ministerio Público la funcionaria no le quiso tomar la denuncia, pues afirma que le dijo que como el delito no se consumó no procedía, pues ella no permitió que bajaran al niño del automóvil.

Comentó que el incidente se registró el pasado domingo, aproximadamente a las 18:30 horas, en la colonia Calaveras, ya que vende pan y se encuentra entregando. En un momento dado el sujeto, a quien identificó como Javier, de aproximadamente 22 años, vecino del mencionado sector, intentó en dos ocasiones extraer al menor del automóvil, pero no lo permitió, pues de inmediato subió los vidrios, puso los seguros a las puertas y aceleró, al tiempo que pidió auxilio; al darse cuenta de lo que ocurría, familiares y vecinos lo interceptaron, hasta que llegó Seguridad Pública y lo entregaron. El sujeto permaneció detenido, pero el lunes, cuando Ruth acudió a la Fiscalía, ni siquiera le permitieron dar su declaración sobre los hechos.

"Me dicen que como no logró sacar al niño del carro, pues que no cuenta, pero yo quiero que se haga justicia y mínimo haya un reporte, porque ya hay un antecedente, pues quiso ahorcar a un menor, porque tiene problemas de drogadicción y no tenemos ni medidas de restricción ni ninguna atención. Mi hijo tiene 3 años 5 meses de edad y quiero que en la Fiscalía piensen qué hubiera pasado si logra agarrarlo".