Suscriptores y lectores de El Siglo viven premier de Sin señas particulares

Ayer a las 20:00 horas en Cinépolis Cuatro Caminos se llevó a cabo la premier de la cinta, Sin señas particulares, protagonizada por la actriz Mercedes Hernández, quien también ha destacado en fechas recientes en la serie Somos que cuenta los detalles de la matanza de Allende ocurrida en marzo de 2011.

Varios miembros del Club de suscriptor de El Siglo de Torreón y usuarios que ganaros sus boletos por medio de nuestras redes sociales disfrutaron del largometraje dirigido por la cineasta Fernanda Valadez, el cual ha ganado 17 premios en festivales nacionales e internacionales de cine.

"Leí que esta película es muy buena ya que narra todo lo que una madre vive a la hora de perder un hijo y más de esa manera que no sabe dónde está, que no sabe si está muerto o no", dijo Dante Espinoza, asistente a la función.

En la trama del filme, el recorrido de "Magdalena" , una mujer que emprende una travesía en busca de su hijo, desaparecido en su camino a la frontera con Estados Unidos, entre pueblos y paisajes desolados del México actual la conduce a conocer a "Miguel" (David Illescas), un joven recién deportado de los EUA que viaja de vuelta a casa.

Así se acompañan "Magdalena", buscando a su hijo, y "Miguel", esperando ver a su madre de nuevo, en un territorio donde deambulan juntos víctimas y victimarios.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Mercedes comentó que le daba mucho gusto que se realizara esta premier en la Comarca Lagunera y además reveló que no le fue fácil encarnar al personaje.

"Me da gusto que Torreón sea de las primeras plazas en ver la película gracias a esta función especial. Ustedes verán el viaje de una madre que trata de hallar a su hijo desesperadamente. Se aventura sin dinero, sin contactos, sin saber leer o escribir, y es que en México hemos visto que cualquier madre, por el amor que les tiene a sus hijos, hace lo que sea", sostuvo.