Canteranos de Chivas quieren marcar una diferencia en el club

El Guadalajara con sus canteranos tendrá muy buenos pasajes, por lo menos en promesa ya está y Luis Olivas siente que hay la calidad suficiente en el redil, como para seguir los pasos de jugadores que hicieron vibrar a la afición durante varios torneos.

"Claro que sí, los jugadores jóvenes estamos para, tenemos jugadores históricos como Omar Bravo, Carlos Salcido, Alberto Medina, quienes estuvieron en una gran generación y marcaron diferencia en el club, nosotros esperamos hacer lo mismo y estar a la altura del club".

Consideró Olivas que los jóvenes le han venido a inyectar al equipo otra cara, que hacen más agresivo al equipo, porque la intensidad siempre está al servicio del equipo sin importar el momento que se esté viviendo.

"Lo que aportamos es la intensidad, la dinámica, que siempre estamos al servicio del equipo para sacar los resultados, el hambre las ganas para poder sobresalir y aportamos esa parte para Chivas. No pesa la responsabilidad, más bien me siento orgulloso de la responsabilidad que me dio el profesor y tengo que respaldarla de la mejor manera, no lo veo como un peso, sé lo que demanda Chivas, la afición y se deben entregar resultados".

Hay cosas que deberán ir mejorando los canteranos, como la toma de determinaciones según señaló el propio defensa central, algo que le ha ido costando pero espera pronto superarlo.

"Estos ocho partidos mi rendimiento ha sido bueno, poco a poco voy ganando experiencia y me he enfrentado a delanteros de gran nivel, eso te deja mucho aprendizaje; me falta mucho en la toma de decisiones, porque aquí en el primer equipo es muy importante, porque hay jugadores de gran calidad que aprovechan cualquier error y debemos tener más énfasis en eso".

Olivas mandó mensaje a sus compañeros que recién han debutado en el actual campeonato, así como a quienes están esperando una oportunidad de mostrare.

"Que sean pacientes, porque me pasó a mí también, Víctor Manuel Vucetich me decía que siguiera trabajando, que llegaría la oportunidad y así cayó, pero es ser paciente y no la he desaprovechado la oportunidad. Les digo que sigan trabajando fuerte, más ahorita que el club le está dando mucha oportunidad a los jóvenes y no se desesperen".

Luis Olivas ya piensa en Selección nacional

El torneo pasado le dieron la oportunidad de debutar con Chivas, suma ocho partidos entre Liga y repechaje, pero Luis Olivas precisó que sus anhelos, sueños, metas, son altas destacando vestirse de verde en un futuro inmediato porque quiere ser tomado en cuenta con el "Tri de Gerardo "Tata" Martino.

"Mis objetivos de manera personal, son consolidarme, seguir acumulando partidos, sumar experiencia y más adelante estar en la Selección, ya que el siguiente año viene el mundial, me gustaría entrar por esa parte. Camino a la consolidación, es lo que me gustaría ganándome el puesto titular y luego ganarme a la Selección mayor".

Precisó que en el Guadalajara no dará tregua, que estará entrenando a tope porque quiere competir contra sus compañeros en la defensa, posición a la cual el técnico Víctor Manuel Vucetich tendrá más opciones con la reincorporación de Gilberto Sepúlveda.

"Se tiene que ganar cada semana, entrenamiento tras entrenamientos y debemos trabajar para ello. El técnico ya sabrá a quién meter, ahora regresa Gilberto Sepúlveda y no voy a cambiar la manera de entrenar ni nada, ya el profesor decidirá a quién mete, porque en el partido pasado debutó el Chiquete también, entonces hay una buena competencia en el puesto y debemos hacerlos de la mejor manera para ser tomados en cuenta".

Desde que debutó ha modificado algunas cosas, no en lo personal de trato sino en cuestiones de apariciones, es más cauto porque no quiere ningún tipo de malentendidos y también en temas de descanso, hizo algunos ajustes.

"Chivas es una responsabilidad, hay que saberla manejar. Sigo siendo el Olivas de siempre, pero la parte privada si hay que cuidarla un poco porque ya estás como a la vista de todo el mundo, de igual manera los hábitos, se sabe la exigencia y hay que entregarse más, con un descanso adecuado".

Olivas precisó que haber ido a España a jugar a la Segunda División "B", le ayudó mucho a madurar en todos los sentidos, a ver el futbol también desde otra perspectiva y espera pronto poder mostrarse más suelto.

"Si, porque en el proceso venía jugando en la Sub-20, me enfrentaba a elementos de mi edad pero luego ya con el Tuledano eran jugadores más experimentados, con más mañanas y vas entrando a esa parte de por dónde entrar, también te dan consejos los técnicos, aprendes tácticas y técnicas".