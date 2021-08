Entornos violentos, de infidelidad y de drogas: Gaby Platas sobre relación con Paco de la O

Gaby Platas abrió su corazón y confesó que los casi nueve años que estuvo casada con el actor Francisco de la O fue muy complicado y en ocasiones violento.

Esto fue lo que comentó la actriz de "Soltero con hijas" y ¿Qué le pasa a mi familia?, en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su programa en YouTube "La Casa de Mara", en donde la titular le preguntó sobre su divorcio con el histrión, ya que ella los consideraba como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo mexicano.

"Afuera se ve una cosa y ya dentro de casa es otra. Te podría dar 200 razones por las que nos divorciamos, pero para mí fue la mejor decisión. Él no me merece nada. Pero para mí como mujer fue importante terminar con una relación con tantas cosas negativas y que de repente uno se acostumbra y con los años no te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad y de drogas", aseguró quien también fuera conductora de "Otro Rollo".

Durante la entrevista, la actriz explicó que como mujer fue muy importante darse cuenta de que nadie debe vivir en un entorno como en el que ella se encontraba, ya que fue la costumbre que la cegó.

"De repente uno se acostumbra a lo malo hasta que las cosas se vuelven muy malas y hay una vocecita que te dice: 'Esto no está bien, esto no es lo que te mereces'. Para mí fue una gran decisión ya no estar ahí.

"Cosas de las que te puedes dar cuenta a los dos meses, pero uno está como en la ceguera y pasa y pasa el tiempo. Pero me parece importante para las mujeres, así lleves 30 años, si estás en un entorno donde hay violencia, donde no hay respeto, no tienes que quedarte", aseguró frente a las cámaras de Mara Patricia.