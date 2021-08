Ejercicios para corregir su postura, contenido de humor y sátira política

"En México existe un vacío de humor político, inteligente, independiente, libre, crítico y sin sesgos, tanto en la televisión pública como en la privada, en los medios impresos y cualquier forma de redes sociales y plataformas digitales", opinan A. Tari Beltrani y José Antonio Cordero, quienes crearon "Ejercicios para corregir su postura", un nuevo programa semanal de humor y sátira política, que será lanzado este martes a las 20:00 horas, en Youtube y otras redes sociales.

"Ejercicios para corregir su postura" es un dúo conformado por los creadores escénicos y cinematográficos, A. Tari Beltrani y José Antonio Cordero (Pepe Lamb) quienes han hecho cine ("Música ocular", "En la condesa"), teatro ("Exit", "Hipnódromo-Casa de muñecas", "Madame Bovary-Señora Vaca") y cabaret ("Somos no obvios", "Gay-VIH shower", "Juanas soul").

Algunos personajes son Maestra Ting y Lealtad: "En un lejano y milenario, pero no por ello menos autoritario, país, el Cuarto Imperio de la China, la operadora política del Emperador, la Maestra Ting, siempre consigue que el bueno, honesto y fiel ciudadano Lealtad Ramírez obedezca las no tan siempre 'limpias' intenciones del Cuarto Imperio…" A estos dos personajes los oímos decir, por ejemplo: "El emperador no quiere que tu hija sea la gobernadora. Quiere que gobiernes tú con el nombre de tu hija. Quiere que gobiernes tú con la cara de tu pudorosa hija. Quiere que gobiernes tú con el cuerpo de tu honorable hija. Quiere que tú seas tu propia hija".

Ellos cuentan que "Ejercicios para corregir su postura" será un microprograma de televisión que cada semana lanzará un sketch en video a través de todas las plataformas audiovisuales gratuitas (Youtube, Twitter, Instagram, Tik-Tok, etc.). Son personajes fijos creados por José Antonio Cordero y A. Tari Beltrani.

Más que ser caricaturas evidentes de los actores políticos de México, los personajes serán arquetipos del imaginario de la política mexicana, latina y, seguramente, universal… Arquetipos en los que fácilmente se pueden reconocer políticos y figuras públicas con nombres y apellidos.

"Creemos que una de las mejores señales de salud de una ciudadanía con conciencia social y política es el humor y la sátira política de sus artistas y comediantes. Tal y como en México históricamente lo han hecho desde la carpa, el humor gráfico, el cabaret, la caricatura y hasta, en menor grado, el cine y la televisión. Creemos que la responsabilidad crítica de la comedia, del cabaret, de la caricatura, de la sátira política no es exclusivamente señalar las ideas de aquellos con los que no estamos de acuerdo, a las derechas o al conservadurismo, sino a cualquier forma de poder político, económico, ideológico, etc. que tropiece, que titubee, pero sobre todo que tome malas decisiones, que le haga daño a sus gobernados", expresaron los creadores.

El título "Ejercicios para corregir su postura" es un juego de palabras con el término postura: tanto postura física como política, religiosa, ideológica, de identidad sexogenérica, moral, etc. "Estamos seguros –dijo Cordero- que en los últimos sexenios la mayoría de las y los mexicanos no nos 'acomodamos' con una postura política o ideológica definida y única… nos sentimos incómodos por las decisiones que tomamos votando por tal o cual candidato, nos duele la espalda, la cabeza, nos atacamos en redes sociales y esto es en gran medida culpa de políticos y partidos que no tienen una identidad clara, honesta y congruente, y peor aún, que promueven la polarización y nos hacen pelearnos entre nosotros como ciudadanos… ¡Ya es hora de volver a reírnos de ellos y no ellos de nosotros! ".

En otro ejemplo, crearon "Tío pasado", que es un homenaje a Tío Gamboín: "un viejo de una larga barba gris, un porfiriano sombrero de copa y un eterno puro en mano, les cuenta a los chiquillos y chuiquillas sobre los '70 años maravillosos' del PRI y los '2 sexenios de Teatro Fantástico del PAN' porque todo tiempo pasado siempre fue mejor… los chiquitines normalmente terminan llorando ante las rabietas y el lenguaje enredado y violento que usa Tío Pasado".