La responsabilidad es mía, yo lo fallé: Johan Vásquez tras penal ante Brasil en Tokio 2020

Sabe que es el hombre señalado por fallar el segundo penalti ante Brasil, por lo que Johan Vásquez da la cara y reconoce que su error resultó clave en la derrota en las semifinales de los XXXII Juegos Olímpicos.

"No soy un jugador que me voy a esconder, ni quiero esconderme. La responsabilidad es mía, yo lo fallé (el penalti), yo fui quien alzó la mano y la voy a seguir alzando", sentencia el defensa de los Pumas. "No es tiempo de lamentarse".

De hecho, asegura que "hicimos un gran partido contra un gran país. Hoy se decide en una tanda de penaltis. Sabíamos que queríamos ir por la medalla".