Anuncia gobernador que Durango pasará a naranja en semáforo de riesgo epidemiológico

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres anunció que el estado pasará a color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que este miércoles se habrá de publicar un nuevo decreto con el objetivo de contener el número de contagios, que se mantienen al alza.

“En los hechos estamos en semáforo naranja, eso nos debe de llevar a tomar medidas que realmente nos comprometa a la sociedad, el día de mañana se publicará en el Periódico Oficial las nuevas acciones que se van a llevar a cabo y a su vez cada ayuntamiento de acuerdo a sus condiciones habrán de tomar como base este decreto para que a su vez puedan expedir un reglamento”, dijo el gobernador.

Fue apenas el 26 de julio que el estado pasó de verde a color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico dado que el número de contagios se ha incrementado así como el número de personas hospitalizadas.

Adelantó que en la reunión de la Comisión de Seguridad en Salud, se acordó con los 39 presidentes municipales tomar nuevas medidas, como el reducir aforos en diversos giros, así como el verificar que se cumplan las nuevas medidas.

Será hasta este miércoles cuando se den a conocer los detalles de estas nuevas medidas para reducir la movilidad sobre todo de los jóvenes que es la población en donde se ha registrado el mayor número de contagios.

“Estamos haciendo un esfuerzo para ampliar las camas no solo en la Secretaria de Salud, en el IMSS, ISSSTE, la propia Sedena, pero necesitamos que la sociedad participe ,colabore, que si no hay necesidad de salir que no lo haga”, pidió el gobernador.

Así mismo, dijo que en 17 municipios ha iniciado la vacunación antiCOVID entre los jóvenes mayores de 18 a 29 años de edad, por lo que se espera que a final de este mes de agosto, se atienda buena parte de los municipios, por lo menos en lo que corresponde la primera dosis.